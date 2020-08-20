Одесский международный кинофестиваль: известна конкурсная программа

Одесский кинофестиваль объявил программу международного и национального конкурсов.

Одесский кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Помимо онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open air киноперформанса на Потемкинской лестнице. 2 октября, состоится показ немого художественного фильма "Голем, как он пришел в мир". В этом году ленте, которая считается ведущим образцом раннего немецкого экспрессионизма, исполняется 100 лет. Показ ленты на Потемкинской лестнице будет сопровождать камерный оркестр, который исполнит саундтрек к фильму, написанный израильским композитором Бетти Оливеро.

Итак, в Международную конкурсную программу вошли:

Атлантида / Atlantis, реж. Валентин Васянович, Украина, 2019

Невидимый / Nematoma, реж. Игнас Йонисас, Латвия/Литва/Украина/Испания, 2019

На абордаж! / À l'abordage!, реж. Гийом Брак, Франция, 2020

Звери, которые цепляются за соломинку / Beasts clawing at straws, реж. Ким Йон-Хун, Южная Корея, 2020

Слуги / Servants, реж. Иван Остроховский, Словакия / Румыния / Чехия / Ирландия, 2020

Ты умрешь в двадцать / You will die at twenty, реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франция/Египет/Германия/Норвегия/Катар, 2019

Арабский блюз / Arab blues, реж. Манель Лабиди, Тунис/Франция, 2019

Материнство / Maternal, реж. Маура Дельперо, Италия / Аргентина, 2019

Добровольный год / A voluntary year, реж. Ульрих Колер и Хеннер Винклер, Германия, 2019

Ужин в Америке / Dinner in America, реж. Адам Регмаєр, США, 2020

Пылкая любовь / Adoration, реж. Фабрис дю Велз, Бельгия/Франция, 2019

Товарищ Дракулич / Comrade Drakulich, реж. Марк Бодзсар, Венгрия, 2019

В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных фильмов:

Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолий Лавренишин, Украина, 2020

Урсус. Кавказский бурый медведь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Украина / Грузия, 2019

Бес / Демон, реж. Егор Трояновский, Украина, 2020

Мой милый дом / My sweet home, реж. Сергей Сторожев, Украина, 2020

Семья / A family, реж. Джейден Стивенс, Украина / Австралия, 2019

Между кадрами / Between the frames, реж. Анастасия Тихая, Украина, 2020

Не все будет хорошо / Everything Will Not be Fine, реж. Адриан Пирву, Елена Максьом, Украина / Румыния, 2020

Также в Национальной конкурсной программе будут показаны 11 короткометражных лент:

С этого момента и навсегда, режиссер Игорь Стеколенко (Украина, 2020)

Прощай, Головин, режиссер Матью Гримар (Канада / Украина, 2019)

Нетерпимость, режиссер Станислав Битюцкий (Украина, 2020)

Двое, режиссер Владислав Ветров (Украина, 2020)

Ой! режиссер Ольга Золотарева (Украина, 2020)

Мы еще живы, режиссер Жоанна Ракотоаризоа (Украина / Франция, 2020)

Сорвиголовы, режиссер Николай Ридный (Украина/Италия/Германия, 2020)

Альфа, режиссер Елена Рубашевская (Украина, 2020)

Между теней, режиссер Александр Стеколенко (Украина, 2020)

Чаче, режиссер Виталий Гавура (Украина, 2020)

Слава, режиссеры Марина Никольчева, Максим Васянович (Украина, 2020)

Как сообщается на сайте киносмотра, на участие в конкурсных программах 11-го ОМКФ было подано 964 фильма, из которых селекционная комиссия отобрала 12 полнометражных фильмов. Именно они будут соревноваться за Гран-при ОМКФ — "Золотого Дюка" — и другие награды Международного конкурса.