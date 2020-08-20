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Одесский международный кинофестиваль: известна конкурсная программа

Одесский международный кинофестиваль: известна конкурсная программа
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Одесский кинофестиваль объявил программу международного и национального конкурсов.

Одесский кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Помимо онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open air киноперформанса на Потемкинской лестнице. 2 октября, состоится показ немого художественного фильма "Голем, как он пришел в мир". В этом году ленте, которая считается ведущим образцом раннего немецкого экспрессионизма, исполняется 100 лет. Показ ленты на Потемкинской лестнице будет сопровождать камерный оркестр, который исполнит саундтрек к фильму, написанный израильским композитором Бетти Оливеро.

Итак, в Международную конкурсную программу вошли:

  • Атлантида / Atlantis, реж. Валентин Васянович, Украина, 2019

  • Невидимый / Nematoma, реж. Игнас Йонисас, Латвия/Литва/Украина/Испания, 2019

  • На абордаж! / À l'abordage!, реж. Гийом Брак, Франция, 2020

  • Звери, которые цепляются за соломинку / Beasts clawing at straws, реж. Ким Йон-Хун, Южная Корея, 2020

  • Слуги / Servants, реж. Иван Остроховский, Словакия / Румыния / Чехия / Ирландия, 2020

  • Ты умрешь в двадцать / You will die at twenty, реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франция/Египет/Германия/Норвегия/Катар, 2019

  • Арабский блюз / Arab blues, реж. Манель Лабиди, Тунис/Франция, 2019

  • Материнство / Maternal, реж. Маура Дельперо, Италия / Аргентина, 2019

  • Добровольный год / A voluntary year, реж. Ульрих Колер и Хеннер Винклер, Германия, 2019

  • Ужин в Америке / Dinner in America, реж. Адам Регмаєр, США, 2020

  • Пылкая любовь / Adoration, реж. Фабрис дю Велз, Бельгия/Франция, 2019

  • Товарищ Дракулич / Comrade Drakulich, реж. Марк Бодзсар, Венгрия, 2019

В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных фильмов:

  • Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолий Лавренишин, Украина, 2020

  • Урсус. Кавказский бурый медведь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Украина / Грузия, 2019

  • Бес / Демон, реж. Егор Трояновский, Украина, 2020

  • Мой милый дом / My sweet home, реж. Сергей Сторожев, Украина, 2020

  • Семья / A family, реж. Джейден Стивенс, Украина / Австралия, 2019

  • Между кадрами / Between the frames, реж. Анастасия Тихая, Украина, 2020

  • Не все будет хорошо / Everything Will Not be Fine, реж. Адриан Пирву, Елена Максьом, Украина / Румыния, 2020

Также в Национальной конкурсной программе будут показаны 11 короткометражных лент:

  • С этого момента и навсегда, режиссер Игорь Стеколенко (Украина, 2020)

  • Прощай, Головин, режиссер Матью Гримар (Канада / Украина, 2019)

  • Нетерпимость, режиссер Станислав Битюцкий (Украина, 2020)

  • Двое, режиссер Владислав Ветров (Украина, 2020)

  • Ой! режиссер Ольга Золотарева (Украина, 2020)

  • Мы еще живы, режиссер Жоанна Ракотоаризоа (Украина / Франция, 2020)

  • Сорвиголовы, режиссер Николай Ридный (Украина/Италия/Германия, 2020)

  • Альфа, режиссер Елена Рубашевская (Украина, 2020)

  • Между теней, режиссер Александр Стеколенко (Украина, 2020)

  • Чаче, режиссер Виталий Гавура (Украина, 2020)

  • Слава, режиссеры Марина Никольчева, Максим Васянович (Украина, 2020)

Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу

Как сообщается на сайте киносмотра, на участие в конкурсных программах 11-го ОМКФ было подано 964 фильма, из которых селекционная комиссия отобрала 12 полнометражных фильмов. Именно они будут соревноваться за Гран-при ОМКФ — "Золотого Дюка" — и другие награды Международного конкурса.

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Все по теме:

Одесса, Кинофестиваль, Кино.

Автор:

Телеграф
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