Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу

Всего зрителям покажут около 50 фильмов, среди которых от режиссераские дебюты Холли Берри и Вигго Мортенсена, а также “Американскую утопию” Спайка Ли.
Фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. В его рамках фильмы покажут не только в обычных кинотеатрах, но и в автомобильных, а также на интернет-платформах.
Список из участвующих фильмов выглядит так:
- "Американская утопия", от режиссера Спайк Ли,
- "Газа, любовь моя", от режиссера Тарзан Нассер,
- "Вали отсюда", от режиссера Ван Ифань,
- "Хороший Джо Белл", от режиссера Рейнальдо Маркус Грин,
- "Мне не все равно", от режиссера Дж. Блэйксон ,
- "Неудобный индеец", от режиссера, Мишель Латимер ,
- "МЛК/ФБР", от режиссера Сэмюэл Д. Поллар,
- "Новая корпорация: К несчастью необходимый сиквел", от режиссеров Джоэль Бакан и Дженнифер Эбботт ,
- "Новый порядок", от режиссера Мишель Франко,
- "Ночь королей", от режиссера Филипп Лакот,
- "Третий день" (сериал), от режиссераы Филиппа Лоуторп и Марк Манден,
- "Настоящие матери", от режиссера Наоми Кавасе,
- "Под открытым небом", от режиссера Мива Нисикава ,
- "Надругательство", от режиссераы Мэделин Симс-Фьюэр и Дасти Манчинелли,
- "Лесной пожар", от режиссера Кэти Брэйди,
- "Правило 180 градусов", от режиссера Фарнуш Самади ,
- "76 дней", от режиссера Хао У,
- "Аммонит", от режиссера Френсис Ли,
- "Еще по одной", от режиссера Томас Винтерберг,
- "Bandar Band", от режиссера Маниже Хекмат ,
- "Бинс", от режиссера Трэйси Дир,
- "Враги государства", от режиссера Соня Кеннебек,
- "Падение", от режиссера Вигго Мортенсен,
- "Отец", от режиссера Флориан Зеллер,
- "Фауна", от режиссера Николас Переда ,
- "Огненный шар", от режиссеров Вернер Херцог и Клив Оппенхаймер,
- "Земля кочевников", от режиссера Хлоя Чжао,
- "С самого начала", от режиссера Деа Кулумбегашвили,
- "Все лучшее впереди", от режиссера Ван Цзин,
- "В синяках", от режиссера Холли Берри ,
- "Сити Холл", от режиссера Фредерик Вайсман ,
- "Ковбой из гетто", от режиссера Рики Стауб,
- "Ученик", от режиссера Чайтанья Тамхане,
- "Одна ночь в Майами", от режиссера Реджина Кинг,
- "Пингвин Блум", от режиссера Глендин Айвин,
- "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени", от режиссера Лили Хорват,
- "Наследие", от режиссера Эфраим Асили,
- "Тягай как девчонка", от режиссера Майе Зайед,
- "Забвение", от режиссера Бен Шаррок,
- "Дом памяти", от режиссера Жоау Паулу Миранда Мария,
- "Куда ты идешь, Аида?", от режиссера Ясмила Жбанич ,
- "Тень в облаках", от режиссера Роузэнн Лианг,
- "Крошка-Шива", от режиссера Эмма Селигман,
- "Весеннее цветение", от режиссера Сюзанн Линдон ,
- "Подходящий жених", от режиссера Мира Наир,
- "Лето'85", от режиссера Франсуа Озон.
Ранее, фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".