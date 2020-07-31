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Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу

Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу
04:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Юбилейный 45-й Международный кинофестиваль в Торонто представил свою программу. Об этом заявили на сайте кинофестиваля.

Всего зрителям покажут около 50 фильмов, среди которых от режиссераские дебюты Холли Берри и Вигго Мортенсена, а также “Американскую утопию” Спайка Ли. 

Фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. В его рамках фильмы покажут не только в обычных кинотеатрах, но и в автомобильных, а также на интернет-платформах. 

Список из участвующих фильмов выглядит так:

  • "Американская утопия", от режиссера Спайк Ли,
  • "Газа, любовь моя", от режиссера Тарзан Нассер,
  • "Вали отсюда", от режиссера Ван Ифань,
  • "Хороший Джо Белл", от режиссера Рейнальдо Маркус Грин,
  • "Мне не все равно", от режиссера Дж. Блэйксон ,
  • "Неудобный индеец", от режиссера, Мишель Латимер ,
  • "МЛК/ФБР", от режиссера Сэмюэл Д. Поллар,
  • "Новая корпорация: К несчастью необходимый сиквел", от режиссеров Джоэль Бакан и Дженнифер Эбботт ,
  • "Новый порядок", от режиссера Мишель Франко,
  • "Ночь королей", от режиссера Филипп Лакот,
  • "Третий день" (сериал), от режиссераы Филиппа Лоуторп и Марк Манден,
  • "Настоящие матери", от режиссера Наоми Кавасе,
  • "Под открытым небом", от режиссера Мива Нисикава ,
  • "Надругательство", от режиссераы Мэделин Симс-Фьюэр и Дасти Манчинелли,
  • "Лесной пожар", от режиссера Кэти Брэйди,
  • "Правило 180 градусов", от режиссера Фарнуш Самади ,
  • "76 дней", от режиссера Хао У,
  • "Аммонит", от режиссера Френсис Ли,
  • "Еще по одной", от режиссера Томас Винтерберг,
  • "Bandar Band", от режиссера Маниже Хекмат ,
  • "Бинс", от режиссера Трэйси Дир,
  • "Враги государства", от режиссера Соня Кеннебек,
  • "Падение", от режиссера Вигго Мортенсен,
  • "Отец", от режиссера Флориан Зеллер,
  • "Фауна", от режиссера Николас Переда ,
  • "Огненный шар", от режиссеров Вернер Херцог и Клив Оппенхаймер,
  • "Земля кочевников", от режиссера Хлоя Чжао,
  • "С самого начала", от режиссера Деа Кулумбегашвили,
  • "Все лучшее впереди", от режиссера Ван Цзин,
  • "В синяках", от режиссера Холли Берри ,
  • "Сити Холл", от режиссера Фредерик Вайсман ,
  • "Ковбой из гетто", от режиссера Рики Стауб,
  • "Ученик", от режиссера Чайтанья Тамхане,
  • "Одна ночь в Майами", от режиссера Реджина Кинг,
  • "Пингвин Блум", от режиссера Глендин Айвин,
  • "Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени", от режиссера Лили Хорват,
  • "Наследие", от режиссера Эфраим Асили,
  • "Тягай как девчонка", от режиссера Майе Зайед,
  • "Забвение", от режиссера Бен Шаррок,
  • "Дом памяти", от режиссера Жоау Паулу Миранда Мария,
  • "Куда ты идешь, Аида?", от режиссера Ясмила Жбанич ,
  • "Тень в облаках", от режиссера Роузэнн Лианг,
  • "Крошка-Шива", от режиссера Эмма Селигман,
  • "Весеннее цветение", от режиссера Сюзанн Линдон ,
  • "Подходящий жених", от режиссера Мира Наир,
  • "Лето'85", от режиссера Франсуа Озон.

Ранее, фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".  

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Кинофестиваль, Торонто.

Автор:

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