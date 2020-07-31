Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу

Юбилейный 45-й Международный кинофестиваль в Торонто представил свою программу. Об этом заявили на сайте кинофестиваля.

Всего зрителям покажут около 50 фильмов, среди которых от режиссераские дебюты Холли Берри и Вигго Мортенсена, а также “Американскую утопию” Спайка Ли.

Фестиваль пройдет с 10 по 19 сентября. В его рамках фильмы покажут не только в обычных кинотеатрах, но и в автомобильных, а также на интернет-платформах.

Список из участвующих фильмов выглядит так:

"Американская утопия", от режиссера Спайк Ли,

"Газа, любовь моя", от режиссера Тарзан Нассер,

"Вали отсюда", от режиссера Ван Ифань,

"Хороший Джо Белл", от режиссера Рейнальдо Маркус Грин,

"Мне не все равно", от режиссера Дж. Блэйксон ,

"Неудобный индеец", от режиссера, Мишель Латимер ,

"МЛК/ФБР", от режиссера Сэмюэл Д. Поллар,

"Новая корпорация: К несчастью необходимый сиквел", от режиссеров Джоэль Бакан и Дженнифер Эбботт ,

"Новый порядок", от режиссера Мишель Франко,

"Ночь королей", от режиссера Филипп Лакот,

"Третий день" (сериал), от режиссераы Филиппа Лоуторп и Марк Манден,

"Настоящие матери", от режиссера Наоми Кавасе,

"Под открытым небом", от режиссера Мива Нисикава ,

"Надругательство", от режиссераы Мэделин Симс-Фьюэр и Дасти Манчинелли,

"Лесной пожар", от режиссера Кэти Брэйди,

"Правило 180 градусов", от режиссера Фарнуш Самади ,

"76 дней", от режиссера Хао У,

"Аммонит", от режиссера Френсис Ли,

"Еще по одной", от режиссера Томас Винтерберг,

"Bandar Band", от режиссера Маниже Хекмат ,

"Бинс", от режиссера Трэйси Дир,

"Враги государства", от режиссера Соня Кеннебек,

"Падение", от режиссера Вигго Мортенсен,

"Отец", от режиссера Флориан Зеллер,

"Фауна", от режиссера Николас Переда ,

"Огненный шар", от режиссеров Вернер Херцог и Клив Оппенхаймер,

"Земля кочевников", от режиссера Хлоя Чжао,

"С самого начала", от режиссера Деа Кулумбегашвили,

"Все лучшее впереди", от режиссера Ван Цзин,

"В синяках", от режиссера Холли Берри ,

"Сити Холл", от режиссера Фредерик Вайсман ,

"Ковбой из гетто", от режиссера Рики Стауб,

"Ученик", от режиссера Чайтанья Тамхане,

"Одна ночь в Майами", от режиссера Реджина Кинг,

"Пингвин Блум", от режиссера Глендин Айвин,

"Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени", от режиссера Лили Хорват,

"Наследие", от режиссера Эфраим Асили,

"Тягай как девчонка", от режиссера Майе Зайед,

"Забвение", от режиссера Бен Шаррок,

"Дом памяти", от режиссера Жоау Паулу Миранда Мария,

"Куда ты идешь, Аида?", от режиссера Ясмила Жбанич ,

"Тень в облаках", от режиссера Роузэнн Лианг,

"Крошка-Шива", от режиссера Эмма Селигман,

"Весеннее цветение", от режиссера Сюзанн Линдон ,

"Подходящий жених", от режиссера Мира Наир,

"Лето'85", от режиссера Франсуа Озон.

Ранее, фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".