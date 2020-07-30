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С участием Мэрилина Мэнсона: Кори Тейлор представил новые клип и композицию (Видео)

С участием Мэрилина Мэнсона: Кори Тейлор представил новые клип и композицию (Видео)
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф
Фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".

Как объявил музыкант, релиз пластинки под названием "CMFT" состоится 2 октября 2020 года.

В альбом войдут 13 песен: от написанных недавно до тех, что Кори сочинил еще в подростковом возрасте.

Режиссером видео MFT Must Be Stopped стал Джей Браунер.

В ролике можно увидеть таких известных музыкантов, как Мэрилин Мэнсон, Ларс Ульрих (Metallica), Роб Хэлфорд (Judas Priest), Никки Сикс (Motley Crue) и многих других.

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Кроме этого Тейлор представил песню Black Eyes Blue. Композиция "Black Eyes Blue" выпущена в формате анимационного лирик-видео.

Оба трека появятся в дебютном сольном альбоме музыканта CMFT, релиз которого состоится 2 октября.

Как сообщалось ранее, американский певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую композицию "We Are Chaos", а также порадовал фанатов видеоработой к ней.

Также, группа Maroon 5 представила песню Nobody’s Love из грядущего альбома, название которого и дата выхода остаются неизвестными.

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Все по теме:

Клип, Кори Тейлор, CMFT Must Be Stopped, Black Eyes Blue.

Автор:

Телеграф
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