С участием Мэрилина Мэнсона: Кори Тейлор представил новые клип и композицию (Видео)

Фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".

Как объявил музыкант, релиз пластинки под названием "CMFT" состоится 2 октября 2020 года.

В альбом войдут 13 песен: от написанных недавно до тех, что Кори сочинил еще в подростковом возрасте.

Режиссером видео MFT Must Be Stopped стал Джей Браунер.

В ролике можно увидеть таких известных музыкантов, как Мэрилин Мэнсон, Ларс Ульрих (Metallica), Роб Хэлфорд (Judas Priest), Никки Сикс (Motley Crue) и многих других.

Кроме этого Тейлор представил песню Black Eyes Blue. Композиция "Black Eyes Blue" выпущена в формате анимационного лирик-видео.

Оба трека появятся в дебютном сольном альбоме музыканта CMFT, релиз которого состоится 2 октября.

Как сообщалось ранее, американский певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую композицию "We Are Chaos", а также порадовал фанатов видеоработой к ней.

Также, группа Maroon 5 представила песню Nobody’s Love из грядущего альбома, название которого и дата выхода остаются неизвестными.