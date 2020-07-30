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"Мы хаос": Мэрилин Мэнсон презентовал новый хит (Видео)

"Мы хаос": Мэрилин Мэнсон презентовал новый хит (Видео)
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Американский певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую композицию "We Are Chaos", а также порадовал фанатов видеоработой к ней.

Вчера, 29 июля, состоялся релиз сингла из нового альбома Мэрилина Мэнсона, который является продолжением пластинки Heaven Upside Down, вышедшей в  2017 году.

Композиция "We Are Chaos" по своему духу и звучанию очень напоминает шедевр Мэнсона 2015 года - the Pale Emperor. Трек - один из десятки песен, которые вошли в альбом. Когда он выйдет не известно, но пока артист метит на 11 сентября. 

"В конце концов, мы все попадаем на мусорную свалку, но я все еще буду здесь, держась за твою руку, - проворчал он, прежде чем произнести: - Мы хаос, мы не можем излечиться".

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Певец рассказал, что альбом был записан еще до начала пандемии коронавируса. И причем никто из его окружения не слышал ни одной песни, пока работа над пластинкой не была завершена.

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Музыка, Клип, Мэрилин Мэнсон, Песня.

Автор:

Телеграф
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