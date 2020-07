"Мы хаос": Мэрилин Мэнсон презентовал новый хит (Видео)

Американский певец Мэрилин Мэнсон выпустил новую композицию "We Are Chaos", а также порадовал фанатов видеоработой к ней.

Вчера, 29 июля, состоялся релиз сингла из нового альбома Мэрилина Мэнсона, который является продолжением пластинки Heaven Upside Down, вышедшей в 2017 году.

Композиция "We Are Chaos" по своему духу и звучанию очень напоминает шедевр Мэнсона 2015 года - the Pale Emperor. Трек - один из десятки песен, которые вошли в альбом. Когда он выйдет не известно, но пока артист метит на 11 сентября.

"В конце концов, мы все попадаем на мусорную свалку, но я все еще буду здесь, держась за твою руку, - проворчал он, прежде чем произнести: - Мы хаос, мы не можем излечиться".

Певец рассказал, что альбом был записан еще до начала пандемии коронавируса. И причем никто из его окружения не слышал ни одной песни, пока работа над пластинкой не была завершена.