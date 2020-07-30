Обогнал Мадонну: Рэпер Дрейк ставит новые рекорды в Billboard

Музыкант установил новый рекорд в чарте Billboard Hot 100. Об этом сообщается на сайте чарта.

Дрейк обошел Мадонну буквально на 2 песни. В разные годы в первую десятку хит-парада попало 40 песен, в то время как Мадонна попадала в топ 38 раз.

На третью ступеньку переместились Beatles, которые входили в десятку 34 раза, Рианна сместилась на 4 место с 31 песней, а Майкл Джексон замыкает пятерку с 30-ю треками.

Музыканту помогли достичь этого рекорда две композиции, которые вошли в топ-10 на этой неделе: Popstar (третье место) и Greece (восьмое). Обе песни были записаны вместе с DJ Khaled.

В то же время, стоит отметить, что Дрейк обогнал Мадонну за счет совместных композиций. Если посчитать только сольные песни музыканта, то у Дрейка остается всего 25 треков, а у Мадонны — все 38.