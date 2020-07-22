Немного арабского языка и фристайл: Дрейк презентовал новый трек (Видео)

Всемирно известный исполнитель Дрейк презентовал трек Only You Freestyle, который создал с Headie One.

Известный канадский репер Дрейк решил порадовать своих поклонников новинкой. Совместно с Headie One он записал композицию "Only You Freestyle" и снял клип на нее.

В новом треке Дрейк читает несколько своих строк на арабском языке, которые ссылаются на его ближневосточные черты.

Смотрите клип на песню "Only You Freestyle":

Режиссерами видео выступили Нейтан Джеймс Тэтти и Тео Скудра (сняли клипы Дрейка Toosie Slide и Money In The Grave).

Композиция войдет в новый альбом Дрейка, точной даты его выхода пока нет.

"Only You Freestyle" - первая работа Headie One с момента выхода "Rose Gold" в мае.