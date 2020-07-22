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Немного арабского языка и фристайл: Дрейк презентовал новый трек (Видео)

Немного арабского языка и фристайл: Дрейк презентовал новый трек (Видео)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Всемирно известный исполнитель Дрейк презентовал трек Only You Freestyle, который создал с Headie One.

Известный канадский репер Дрейк решил порадовать своих поклонников новинкой. Совместно с Headie One он записал композицию "Only You Freestyle" и снял клип на нее.

В новом треке Дрейк читает несколько своих строк на арабском языке, которые ссылаются на его ближневосточные черты. 

Смотрите клип на песню "Only You Freestyle":

Режиссерами видео выступили Нейтан Джеймс Тэтти и Тео Скудра (сняли клипы Дрейка Toosie Slide и Money In The Grave).

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Композиция войдет в новый альбом Дрейка, точной даты его выхода пока нет.

"Only You Freestyle" - первая работа Headie One с момента выхода "Rose Gold" в мае.

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Все по теме:

Премьера, Дрейк, Трек, Headie One.

Автор:

Телеграф
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