Посмертный хип-хоп царит в чартах: вышел новый клип Juice WRLD (Видео)

Поклонникам представили посмертный анимационный клип рэпера Juice WRLD на трек "Wishing Well".

В сети обнародовали анимационный видеоролик на новый сингл популярного репера Juice WRLD "Wishing Well", в котором покойный артист воскрес как анимационный персонаж.

Трек представлен на посмертном альбоме чикагского рэпера "Legends Never Die", который вышел в пятницу, 10 июля. В трек-листе обнародовали 21 песню.

В композиции репер делится своей историей борьбы с наркоманией.

"Если бы не таблетки, меня бы здесь не было, но если я буду продолжать принимать эти таблетки, меня здесь не будет", - поет Juice WRLD

Парадоксально, но Juice WRLD умер именно из-за этих таблеток. 11 декабря 2019 года ее сердце навсегда остановилось, после того как в аэропорту Чикаго он проглотил все таблетки, которые имел при себе, пряча их от ФБ.

Смерть уже распространилась по потоковым сервисам. На прошлой неделе посмертно выпущенный альбом "Shoot for the Stars Aim for the Moon" от рэпера Pop Smoke, которого убили в этом году, доминировал в чартах, и альбом также стал номером один в Нидерландах. Но похоже "мертвому" Juice WRLD удастся его обогнать.