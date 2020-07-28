"Не нужна ничья любовь": Maroon 5 представили свежую романтичную новинку (Видео)

Американская группа Maroon 5 представила песню Nobody’s Love из грядущего альбома, название которого и дата выхода остаются неизвестными.

Известная группа Maroon 5 из Америки снова порадовала своих поклонников новинкой. Коллектив выпустил новую "Nobody’s Love".

Отметим, что это второй сингл из будущего седьмого альбома группы. Первым сингл альбома трек "Memories", выпущенный в 2019 году и взорвавший все чарты.

Послушайте новинку от Maroon 5 "Nobody’s Love":

Когда выйдет альбом и какое название будет у него все еще неизвестно.

Крайний на сегодня альбом Maroon 5 под названием Red Pill Blues вышел в ноябре 2017 года. Напомним, что в начале этого месяца басист Maroon 5 Микки Мэдден был арестован по обвинению в домашнем насилии. Вскоре он решил покинуть коллектив. Кто его заменит, пока не сообщается.

Напомним, американская певица Тейлор Свифт выпустила свой новый студийный альбом под названием "Folklore".