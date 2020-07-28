Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
За первый день перемирия оккупанты трижды открывали огонь
За первый день перемирия оккупанты трижды открывали огонь
Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)
Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)
28 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
28 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Не нужна ничья любовь": Maroon 5 представили свежую романтичную новинку (Видео)

"Не нужна ничья любовь": Maroon 5 представили свежую романтичную новинку (Видео)
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Американская группа Maroon 5 представила песню Nobody’s Love из грядущего альбома, название которого и дата выхода остаются неизвестными.

Известная группа Maroon 5 из Америки снова порадовала своих поклонников новинкой. Коллектив выпустил новую "Nobody’s Love".

Отметим, что это второй сингл из будущего седьмого альбома группы. Первым сингл альбома трек "Memories", выпущенный в 2019 году и взорвавший все чарты.

Послушайте новинку от Maroon 5 "Nobody’s Love":

Когда выйдет альбом и какое название будет у него все еще неизвестно.

"Мое будущее": Билли Айлиш записала новый сингл

Крайний на сегодня альбом Maroon 5 под названием Red Pill Blues вышел в ноябре 2017 года. Напомним, что в начале этого месяца басист Maroon 5 Микки Мэдден был арестован по обвинению в домашнем насилии. Вскоре он решил покинуть коллектив. Кто его заменит, пока не сообщается.

Напомним, американская певица Тейлор Свифт выпустила свой новый студийный альбом под названием "Folklore".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьера, Песня, Maroon 5, Трек.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
02 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
03 Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)
04 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
05 "Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом
Украина передала России очередную ноту протеста
&quot;Мы справимся&quot;: временный президент Боливии выздоровела от COVID-19
"Мы справимся": временный президент Боливии выздоровела от COVID-19
Евро существенно подорожал, доллар стоит на месте: курс валют на сегодня
Евро существенно подорожал, доллар - на месте: курс валют
Рецепт дня: Сырный омлет в духовке
Рецепт дня: Сырный омлет в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь