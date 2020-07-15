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Скандал с домашним насилием: один из участников Maroon 5 решил покинуть группу

Скандал с домашним насилием: один из участников Maroon 5 решил покинуть группу
16:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Басист Maroon 5 Майкл "Микки" Мэдден уволился из группы после ареста за предполагаемое домашнее насилие.

Один из сооснователей американской поп-рок группы Maroon 5 принял решение покинуть группу. Бас-гитарист и сооснователь поп-рок группы Микки Мэдден больше не состоит в коллективе.

Об этом Rolling Stone.

В прошлом месяце Микки  Мэдден был арестован по обвинению в уголовном преступлении в Лос-Анджелесе и освобожден под залог в 50 000 долларов.

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"У меня есть некоторые вещи, с которыми мне нужно разобраться и решить их прямо сейчас, и поэтому я решил покинуть Maroon 5", - сказал Мэдден в комментарии Rolling Stone.

"В течение этого времени я не хочу отвлекать моих коллег по группе. Я желаю им абсолютного наилучшего", - добавил он.

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Все по теме:

Maroon 5, Группа, Микки Мэдден.

Автор:

Телеграф
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