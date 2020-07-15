Скандал с домашним насилием: один из участников Maroon 5 решил покинуть группу

Один из сооснователей американской поп-рок группы Maroon 5 принял решение покинуть группу. Бас-гитарист и сооснователь поп-рок группы Микки Мэдден больше не состоит в коллективе.
Об этом Rolling Stone.
В прошлом месяце Микки Мэдден был арестован по обвинению в уголовном преступлении в Лос-Анджелесе и освобожден под залог в 50 000 долларов.
"У меня есть некоторые вещи, с которыми мне нужно разобраться и решить их прямо сейчас, и поэтому я решил покинуть Maroon 5", - сказал Мэдден в комментарии Rolling Stone.
"В течение этого времени я не хочу отвлекать моих коллег по группе. Я желаю им абсолютного наилучшего", - добавил он.