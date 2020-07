"Любовь, удивление и прихоть": Тейлор Свифт неожиданно записала новый альбом

Американская певица Тейлор Свифт выпустила свой новый студийный альбом под названием "Folklore".

Об этом накануне знаменитость рассказала в своем Twitter-аккаунте.

"В изоляции мое воображение иссякло, и мой новый альбом - результат этого. Я рассказала эти истории в меру своих возможностей со всей любовью, удивлением и прихотью, которых они заслуживают", - написала артистка.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq

: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020