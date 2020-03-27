Скачать
Пятница, 27.03.2020
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
Новая эвакуация: еще сто украинцем вернулись из Эстонии
На Банковой исключают вариант дефолта
На Банковой исключают вариант дефолта
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно
Автопилот Tesla продолжает развиваться: теперь его научили останавливаться на светофорах (Видео)
Автопилот Tesla научили останавливаться на светофорах

Тейлор Свифт пожертвовала деньги фанам, оказавшимся без работы из-за карантина

Тейлор Свифт пожертвовала деньги фанам, оказавшимся без работы из-за карантина
20:06 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Певица неоднократно помогает финансами своим подписчикам, нуждающимся в материальной помощи.

Американская певица, чье имя не раз фигурировало в различных рейтингах Forbes, переводит по три тысячи долларов поклонникам, которые не могут оплатить счета за квартиру.

Тейлор Свифт всегда была отзывчива на просьбы поклонников и горячо ими любима. Но теперь эта любовь выйдет на новый уровень.

Одна из самых преданных фанаток Тейлор - Саманта Джейкобсон - написала в Тublr пост: "Я бы очень хотела пожертвовать деньги Feeding America (некоммерческая организация общенациональная сеть из более чем 200 продовольственных банков, которые кормят более 46 миллионов человек через кладовые, столовые, приюты и другие общественные организации, как того просила Тейлор Свифт, но из-за COVID-19 я потеряла работу и источник дохода в лучшем случае - на 30 дней. Теперь у меня нет работы, нет денег, нет возможности даже оплатить счета. Если у кого-то есть возможность пожертвовать мне, было бы очень здорово, тогда я бы смогла оплатить счета".

Тейлор, которую в 2019 году Forbes признал самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии - ее доход составил 185 миллионов долларов, прочитала этот пост и предложила поклоннице деньги.

Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачей
Звезда "Терминатора" пожертвовал миллион на нужды врачейЧитать полностью

"Саманта, я прочитала твой пост о счетах. Как я могу тебе помочь? Три тысячи долларов тебе хватит, чтобы покрыть расходы? У тебя есть PayPal? С любовью, Тейлор!" - предложила артистка свою помощь поклоннице.

Радостной новостью Саманта поделилась с друзьями в Twitter. Когда некоторые злопыхатели засомневались в искренности действий Тейлор: "Предложить денег еще не дать!", Саманта опубликовала скрин чека о переводе средств.

Когда критики и на это стали возражать, что Тейлор помогла всего одному человеку, а всем помочь невозможно, посыпались сообщения от других поклонниц с приложенными чеками.

Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

К примеру, Холли Тернер написала пост в Tumblr, что боится, что ей придется уехать из Нью-Йорка из-за коронавируса, после чего Тейлор отправила ей деньги со словами: "Ты всегда была со мной, теперь я с тобой, надеюсь, это поможет!"

Напомним, певица Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим из-за торнадо в Нэшвилле. Тейлор Свифт, которая в начале своей карьеры жила в местном городе Нэшвилле, а сейчас имеет недвижимость неподалеку, в Хендерсонвилле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Безработица, Forbes, Работа, Благотворительность, Тейлор Свифт, Карантин, Коронавирус, Пожертвование, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Маникюр 2020: весенние идеи дизайна (Фото)
03 На что заменить антисептик для рук?
04 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
05 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
Карантин vs Банки: все подробности ограничений
Карантин vs Банки: все подробности ограничений
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
&quot;Спіймати Кайдаша&quot; набирает популярность: сериал бьет все рекорды по просмотрам (Фото, Видео)
"Спіймати Кайдаша" набирает популярность: сериал бьет все рекорды по просмотрам (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь