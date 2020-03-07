Торнадо в Нэшвилле: певица Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим

Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек. Также обрушилось 45 зданий, а пять тысяч домов остались обесточенными.
На новости о смертоносном торнадо отреагировала Тейлор Свифт, которая в начале своей карьеры жила в местном городе Нэшвилле, а сейчас имеет недвижимость неподалеку, в Хендерсонвилле.
"Мое сердце с теми, кто пострадал от торнадо в Теннесси. Посылаю вам свою любовь и молитвы", - написала в Twitter певица.
President Trump heads to Tennessee today to visit those affected by the Nashville tornado where 24 people were killed across four counties.
VENMO: @cookevilleputnamcountytornado
PAYPAL: @cookevilleputnamcountytornadorelieffund#NashvilleStrong#Tornado pic.twitter.com/X5BegVEesC
— Marietta (@MariettaDaviz) March 6, 2020
Позже Тейлор сообщила, что пожертвовала пострадавшим в Нэшвилле один миллион долларов.
"Нэшвилл - мой дом. Новость о том, что многие жители Мидл Теннесси лишились своих домов, меня совершенно опустошила. Я сделала пожертвование для пострадавших в Мидл Теннесси в Теннессийский фонд экстренного реагирования. Если хотите сделать то же самое - проведите пальцем наверх", - написала Свифт в своем Instagram.
В Нэшвилле также проживает Майли Сайрус со своей семьей. Певица сообщила, что торнадо обошел их стороной, но "ее душа болит за родной штат".
"Как мне повезло, что мой дом и мою семью не тронуло это смертоносное торнадо. Но душа болит за то, что стало с моим родным штатом. Столько потерь и разрушений. Но мы сильные, мы восстановим Нэшвилл вместе!" - написала Майли в Twitter.