Торнадо в Нэшвилле: певица Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим

Новости шоу бизнеса:Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек.

Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек. Также обрушилось 45 зданий, а пять тысяч домов остались обесточенными.

На новости о смертоносном торнадо отреагировала Тейлор Свифт, которая в начале своей карьеры жила в местном городе Нэшвилле, а сейчас имеет недвижимость неподалеку, в Хендерсонвилле.

"Мое сердце с теми, кто пострадал от торнадо в Теннесси. Посылаю вам свою любовь и молитвы", - написала в Twitter певица.

President Trump heads to Tennessee today to visit those affected by the Nashville tornado where 24 people were killed across four counties.

VENMO: @cookevilleputnamcountytornado

PAYPAL: @cookevilleputnamcountytornadorelieffund#NashvilleStrong#Tornado pic.twitter.com/X5BegVEesC — Marietta (@MariettaDaviz) March 6, 2020

Позже Тейлор сообщила, что пожертвовала пострадавшим в Нэшвилле один миллион долларов.

"Нэшвилл - мой дом. Новость о том, что многие жители Мидл Теннесси лишились своих домов, меня совершенно опустошила. Я сделала пожертвование для пострадавших в Мидл Теннесси в Теннессийский фонд экстренного реагирования. Если хотите сделать то же самое - проведите пальцем наверх", - написала Свифт в своем Instagram.

В Нэшвилле также проживает Майли Сайрус со своей семьей. Певица сообщила, что торнадо обошел их стороной, но "ее душа болит за родной штат".

"Как мне повезло, что мой дом и мою семью не тронуло это смертоносное торнадо. Но душа болит за то, что стало с моим родным штатом. Столько потерь и разрушений. Но мы сильные, мы восстановим Нэшвилл вместе!" - написала Майли в Twitter.