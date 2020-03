Торнадо в Нэшвилле: певица Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим

Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек. Также обрушилось 45 зданий, а пять тысяч домов остались обесточенными.

На новости о смертоносном торнадо отреагировала Тейлор Свифт, которая в начале своей карьеры жила в местном городе Нэшвилле, а сейчас имеет недвижимость неподалеку, в Хендерсонвилле.

"Мое сердце с теми, кто пострадал от торнадо в Теннесси. Посылаю вам свою любовь и молитвы", - написала в Twitter певица.

President Trump heads to Tennessee today to visit those affected by the Nashville tornado where 24 people were killed across four counties.

VENMO: @cookevilleputnamcountytornado

PAYPAL: @cookevilleputnamcountytornadorelieffund#NashvilleStrong#Tornado pic.twitter.com/X5BegVEesC

