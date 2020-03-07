Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска

Канадская певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс, официально подтвердила, что отцом ее ребенка является американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
Об этом 31-летняя артистка рассказала изданию Rolling Stone.
"Она встречает нас на кухне гостевого дома в одном из многочисленных особняков в Лос-Анджелесе, которыми владеет ее парень, основатель Tesla Илон Маск, который, она официально подтверждает, является отцом ее ребенка. Она живет с ним в другом доме. Здесь она выглядит неуместно, как проблемный ребенок из богатой семьи, с татуировками, выглядывающими из-под рукавов водолазки с принтом пейсли, которую она надела под рубашку Marvel", — рассказывает один из главных обозревателей журнала Rolling Stone Брайан Хайатт.
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Haha I dunno y this pic is funny to me @ROLLINGSTONE Photographer & Director @charlie__chops Director of Creative Content @catrionaniaolain Hair by @1.800.chanel for @dnsvision Makeup by @natashaseverino @forwardartists Nails by @victoriaon10 @nailzbyvee Styling by @brettalannelson for @theonly.agency Tailoring by @soft.milk Set Design by @nataliefalt @lalalandartists Story by @hiattb
В интервью Граймс также сообщила, что должна родить своего первенца и шестого ребенка Маска уже в мае.
Певица также высказалась на тему миллиардов своего бойфренда, заявив, что он реинвестирует деньги в улучшение мира.
"Знаете ли вы кого-то, кто берет все, что у него есть, и вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы сделать мир лучше, кого-то, кто встает на рассвете каждый день и очень поздно ложится спать, не берет отпуск и просто вкладывает каждую унцию своей энергии во все, что ему небезразлично, а все свои деньги во что-то, что может сделать мир лучше? Я восхищаюсь этим. Я думаю, что это здорово. Это не противоречит моим убеждениям", — заявила она.
Граймс акцентировала внимание на том, что Маск "не покупает яхты" и не тратит свои миллиарды на ее карьеру.
"Граймс финансируется самой Граймс. Я не хочу брать средства Tesla на мой глупый художественный проект. Я не могу говорить то, что я говорю, и верить в то, во что я верю, а затем брать деньги у своего парня", — говорит певица.