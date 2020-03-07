Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска

Новости шоу бизнеса:Певица призналась, что действительно любит своего парня, но решиться на беременность было для нее непросто.

Канадская певица Клэр Элис Буше, более известная как Граймс, официально подтвердила, что отцом ее ребенка является американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Об этом 31-летняя артистка рассказала изданию Rolling Stone.

"Она встречает нас на кухне гостевого дома в одном из многочисленных особняков в Лос-Анджелесе, которыми владеет ее парень, основатель Tesla Илон Маск, который, она официально подтверждает, является отцом ее ребенка. Она живет с ним в другом доме. Здесь она выглядит неуместно, как проблемный ребенок из богатой семьи, с татуировками, выглядывающими из-под рукавов водолазки с принтом пейсли, которую она надела под рубашку Marvel", — рассказывает один из главных обозревателей журнала Rolling Stone Брайан Хайатт.

В интервью Граймс также сообщила, что должна родить своего первенца и шестого ребенка Маска уже в мае.

Певица также высказалась на тему миллиардов своего бойфренда, заявив, что он реинвестирует деньги в улучшение мира.

"Знаете ли вы кого-то, кто берет все, что у него есть, и вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, чтобы сделать мир лучше, кого-то, кто встает на рассвете каждый день и очень поздно ложится спать, не берет отпуск и просто вкладывает каждую унцию своей энергии во все, что ему небезразлично, а все свои деньги во что-то, что может сделать мир лучше? Я восхищаюсь этим. Я думаю, что это здорово. Это не противоречит моим убеждениям", — заявила она.

Граймс акцентировала внимание на том, что Маск "не покупает яхты" и не тратит свои миллиарды на ее карьеру.

"Граймс финансируется самой Граймс. Я не хочу брать средства Tesla на мой глупый художественный проект. Я не могу говорить то, что я говорю, и верить в то, во что я верю, а затем брать деньги у своего парня", — говорит певица.