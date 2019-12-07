Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года: кто возглавил рейтинг Forbes

Уже второй раз за пять лет рейтинг возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт. В этой борьбе она оставила позади главного конкурента рэпера Канье Уэста.
Состояние красавицы Тейлор Свифт в этом году составило 185 миллионов долларов. Такой успех музыкальные эксперты обосновывают подписью контракта с новым звукозаписывающим лейбом, рекламными съемками и насыщенным гастрольным туром.
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I was up there because of you and I know that every minute of every day photo by @kevincwinter @gettyentertainment
На второй позиции закрепился американский продюсер и рэп-исполнитель Канье Уэст. Ему удалось получить для годового семейного бюджета 150 миллионов долларов. Эту немалую сумму он получил при содействии бренда Adidas. 2019 года продажа его кроссовок Yeezy в коллаборации с немецкой компанией стремительно взмыла вверх.
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Бронза этого списка досталась 28-летнему музыканту из Великобритании Эду Ширану. Благодаря гастрольным турам по крупнейшим площадкам мира он заработал 110 миллионов долларов.
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Четвертую позицию удалось завоевать американской рок-группе "Eagles", которая начала свою успешную карьеру еще в 1971 году. Они являются третьим по популярности коллективом за всю историю музыки после британцев The Beatles и Led Zeppelin. На четырех ребята поделили 100 миллионов долларов.
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The Eagles during their An Evening With the Eagles tour. Hey guys, how's it goin'? I never post on here and somehow have 9,000+ followers... I'm unworthy. Anyway... QUESTION! What's your favorite song Timothy B. Schmit sings lead on? "I Can't Tell You Why," "Love Will Keep Us Alive," "I Don't Want to Hear Anymore" or "Do Something?" MY ANSWER: "I Can't Tell You Why." Its a smooth shot of sorrow, nothing but glorious. #Eagles #TheEagles #DonHenley #TimothyBSchmit #DeaconFrey #GlennFrey #BernieLeadon #VinceGill #RandyMeisner #DonFelder #JoeWalsh #iCantTellYouWhy #LoveWillKeepUsAlive #AnEveningWithTheEagles
Пятую строчку в рейтинге Forbes занял 72-летний обладатель пяти Грэмми Элтон Джон. Он стал самым опытным музыкантом среди этого списка и благодаря своей плодотворной работе в индустрии музыки заработал 84 миллиона долларов.
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Milwaukee, we made it Such a brilliant audience last night, thank you!! #EltonFarewellTour #tourdiary : @bengibsonphoto
6. Jay-Z – 81 ммиллион долларов
7. Бейонсе – 81 ммиллион долларов
8. Drake – 75 миллионов долларов
9. Diddy – 70 миллионов долларов
10. Metallica – 68,5 миллиона долларов
Традиционно журнал Forbes заглядывает в кошельки знаменитостей, подсчитывая их годовые гонорары. Возглавить этот сверхпрестижный рейтинг стремится каждая мировая звезда, ведь он сильно влияет на статус и доходы в ближайшем будущем.