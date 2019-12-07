Скачать
Суббота, 07.12.2019
Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Итоги дня 6 декабря: Зеленский подтвердил встречу с Путиным, День ВСУ
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Зеленский назвал главное условие для проведения децентрализации
Михайлюк помог победить Детройту в матче НБА
Михайлюк помог победить Детройту в матче НБА
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця
7 декабря - Катеринин день, Катерина-санниця

Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года: кто возглавил рейтинг Forbes

Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года: кто возглавил рейтинг Forbes
09:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Самое авторитетное и известное экономическое издание суммировало годовые заработки певцов и назвало десятку тех, кто обогатился больше всего.

Уже второй раз за пять лет рейтинг возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт. В этой борьбе она оставила позади главного конкурента рэпера Канье Уэста.

Состояние красавицы Тейлор Свифт в этом году составило 185 миллионов долларов. Такой успех музыкальные эксперты обосновывают подписью контракта с новым звукозаписывающим лейбом, рекламными съемками и насыщенным гастрольным туром.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

I was up there because of you and I know that every minute of every day photo by @kevincwinter @gettyentertainment

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

На второй позиции закрепился американский продюсер и рэп-исполнитель Канье Уэст. Ему удалось получить для годового семейного бюджета 150 миллионов долларов. Эту немалую сумму он получил при содействии бренда Adidas. 2019 года продажа его кроссовок Yeezy в коллаборации с немецкой компанией стремительно взмыла вверх.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official)

Бронза этого списка досталась 28-летнему музыканту из Великобритании Эду Ширану. Благодаря гастрольным турам по крупнейшим площадкам мира он заработал 110 миллионов долларов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Prague night #1 @zakarywalters #dividetour

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Четвертую позицию удалось завоевать американской рок-группе "Eagles", которая начала свою успешную карьеру еще в 1971 году. Они являются третьим по популярности коллективом за всю историю музыки после британцев The Beatles и Led Zeppelin. На четырех ребята поделили 100 миллионов долларов.

Пятую строчку в рейтинге Forbes занял 72-летний обладатель пяти Грэмми Элтон Джон. Он стал самым опытным музыкантом среди этого списка и благодаря своей плодотворной работе в индустрии музыки заработал 84 миллиона долларов.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Milwaukee, we made it Such a brilliant audience last night, thank you!! #EltonFarewellTour #tourdiary : @bengibsonphoto

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

6. Jay-Z – 81 ммиллион долларов

7. Бейонсе – 81 ммиллион долларов

8. Drake – 75 миллионов долларов

9. Diddy – 70 миллионов долларов

10. Metallica – 68,5 миллиона долларов

Atlas Weekend-2020 назвал первых хедлайнеров фестиваля (Фото, Видео)

Традиционно журнал Forbes заглядывает в кошельки знаменитостей, подсчитывая их годовые гонорары. Возглавить этот сверхпрестижный рейтинг стремится каждая мировая звезда, ведь он сильно влияет на статус и доходы в ближайшем будущем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Forbes, Музыка, Рейтинг, Певица, Певец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
03 В ОПЕК+ решили снизить добычу нефти: на что это повлияет
04 "Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
05 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранили двух украинских военных
На Донбассе ранили двух украинских военных
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
В Одессе продолжаются поисковые работы в сгоревшем колледже
&quot;Мастер Шеф&quot; 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь