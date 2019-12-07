Самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года: кто возглавил рейтинг Forbes

Новости культуры:Самое авторитетное и известное экономическое издание суммировало годовые заработки певцов и назвало десятку тех, кто обогатился больше всего.

Уже второй раз за пять лет рейтинг возглавляет 29-летняя американка Тейлор Свифт. В этой борьбе она оставила позади главного конкурента рэпера Канье Уэста.

Состояние красавицы Тейлор Свифт в этом году составило 185 миллионов долларов. Такой успех музыкальные эксперты обосновывают подписью контракта с новым звукозаписывающим лейбом, рекламными съемками и насыщенным гастрольным туром.

На второй позиции закрепился американский продюсер и рэп-исполнитель Канье Уэст. Ему удалось получить для годового семейного бюджета 150 миллионов долларов. Эту немалую сумму он получил при содействии бренда Adidas. 2019 года продажа его кроссовок Yeezy в коллаборации с немецкой компанией стремительно взмыла вверх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 15 Июн 2017 в 12:39 PDT

Бронза этого списка досталась 28-летнему музыканту из Великобритании Эду Ширану. Благодаря гастрольным турам по крупнейшим площадкам мира он заработал 110 миллионов долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Prague night #1 @zakarywalters #dividetour Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 8 Июл 2019 в 9:04 PDT

Четвертую позицию удалось завоевать американской рок-группе "Eagles", которая начала свою успешную карьеру еще в 1971 году. Они являются третьим по популярности коллективом за всю историю музыки после британцев The Beatles и Led Zeppelin. На четырех ребята поделили 100 миллионов долларов.

Пятую строчку в рейтинге Forbes занял 72-летний обладатель пяти Грэмми Элтон Джон. Он стал самым опытным музыкантом среди этого списка и благодаря своей плодотворной работе в индустрии музыки заработал 84 миллиона долларов.

6. Jay-Z – 81 ммиллион долларов

7. Бейонсе – 81 ммиллион долларов

8. Drake – 75 миллионов долларов

9. Diddy – 70 миллионов долларов

10. Metallica – 68,5 миллиона долларов

Традиционно журнал Forbes заглядывает в кошельки знаменитостей, подсчитывая их годовые гонорары. Возглавить этот сверхпрестижный рейтинг стремится каждая мировая звезда, ведь он сильно влияет на статус и доходы в ближайшем будущем.