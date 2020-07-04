Басиста группы Maroon 5 обвинили в домашнем насилии

Музыкант играет в Maroon 5 почти с самого основания. Он стал участником группы задолго до того, как Maroon 5 получила мировую известность.

Микки Мэдден был задержан в субботу, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Ему приписывается статья уголовного кодекса "умышленное нанесение травм супругу или сожителю".

41-летний артист не женат, однако находится в гражданском браке. Личность его девушки и предполагаемой жертвы не разглашается.

Известно. что после ареста Мэдден был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 50 000 долларов. В случаи если музыканта признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере 6000 долларов.

"Мы глубоко опечалены этой неутешительной новостью. Как только мы узнаем подробности, серьезно рассмотрим это дело", – прокомментировали инцидент в группе Maroon 5.

Это не первый случай, когда Мэдден имеет проблемы с законом. В 2016 году он был арестован за хранение и распространение наркотиков в одном из баров Нью-Йорка. Однако позже обвинения были сняты.