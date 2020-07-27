"Мое будущее": Билли Айлиш записала новый сингл

Юная певица Билли Айлиш сообщила, что ее новая песня выйдет уже в эту пятницу.

Америкаская певица и авторка песен Билли Айлиш подготовила сюрприз поклонникам. Уже совсем скоро плейлисты слушателей пополнятся ее новой композицией.

Об этом она рассказала в своем Twitter-аккаунте.

Композиция будет иметь название My Future (Мое будущее - ред.).

Billie Eilish – “my future”

Out next Thursday — billie eilish (@billieeilish) July 24, 2020

Новый сингл американской артистки появится на всех цифровых площадках уже в пятницу, 31 июля.

Как известно, с момента выхода саундтрека ко франшизе о Джеймсе Бонде "Не время умирать" эта композиция станет первым за последнее время синглом певицы.

Напомним, продолжая своеобразную эстафету добра, Леди Гага отправила букет цветов с запиской восходящей звезде американского шоубиза - Билли Айлиш, ведь обладательнице пяти "Грэмми" как никогда нужны опора и поддержка опытных коллег по цеху.