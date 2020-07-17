В образе клоуна: Кэти Перри призывает быть благодарными и улыбаться в новом клипе (Видео)

Американская певица Кэти Перри выпустила яркий и веселый клип на новый сингл своего будущего альбома Smile.

Релиз клипа состоялся 14 июля на официальном YouTube-канале Кэти Перри. За три дня он набрал уже более 2 млн просмотров и множества позитивных комментариев.

Новый альбом, в котором песня Smile является заглавной, планируется выйти "в свет" 14 августа 2020 года.

"Этот альбом — мой путь к свету с рассказом о стойкости, надежде и любви", - прокомментировала новинку певица.

В клипе певица превратилась в клоуна. В ярком наряде - оранжевом пальто и голубых брюках, и все это в большой белый горох, Кэти танцует, поет, немного хулиганит, вообщем делится своей улыбкой и призывает всех также улыбаться каждому дню.