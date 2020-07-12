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СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Будущие родители прослезились от эмоций, когда предлагали эту важную роль Дженнифер в жизни их ребенка. Растроганная звезда "Друзей" также не сдержала слез.

Американская певица Кэти Перри вскоре родит первенца и уже определилась, кому доверит роль крестной мамы.

Такую почетную роль получила голливудская знаменитость Дженнифер Энистон. Как сообщают СМИ, такое предложение растрогало знаменитость до слез.

Известно, что певица станет мамой девочки уже через несколько недель. Последние месяцы своей беременности знаменитость провела в изоляции. 

 
 
 
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i’ve got to shed all this skin if I want the distance let the sun in pull out the weeds and focus my vision

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Непосредственно стоит отметить, что на карантине ей не позволяла отчаиваться актриса Дженнифер Энистон. Она постоянно поддерживала супругов и стала очень близкой для их семьи. 

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Кэти и Джен очень близки. Во время изоляции они устраивали прогулки и проводили много времени вместе. Она (Дженнифер Энистон – ред.) заплакала, когда они просили ее стать крестной мамой, – сообщили инсайдеры.

Напомним, что голливудская актриса славится тесной дружбой со многими звездами. Она уже стала крестной мамой для дочери своей коллеги по съемочной площадке ситкома "Друзья" Кортни Кокс 16-летнюю Коко.

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Кэти Перри, Орландо Блум, Дженнифер Энистон.

Автор:

Телеграф
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