Телеведущая Иванна Онуфрийчук выходит замуж

Украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которой приписывают роман с Иракли Макацария, выходит замуж.

Предложение руки и сердца от своего любимого человека девушка получила на вечеринке по случаю празднования ее дня рождения.

Телеведущую ожидал сюрприз прямо во время выступления Монатика. В интервью Кате Осадчей знаменитость призналась, что как будто чувствовала, что ее возлюбленный позовет ее замуж.

"Первое предложение он сделал мне во время карантина. Мы не виделись три месяца, он организовал онлайн-свидание и целый квест. Получая подарок за подарком, а это все было по видеосвязи, он сделал предложение и сказал: "Я тебя люблю, я хочу, чтобы ты стала моей женой". И сделал мне предложение", – рассказала Онуфрийчук.

О возлюбленном телеведущей известно очень мало. Он родом из Казахстана, а познакомились они почти два года назад в Испании. Иванна Онуфрийчук рассказала, что мужчина дарит ей цветы и плюшевых медведей, которые уже заселили всю ее квартиру.