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Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного

Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
10:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Старшая дочь актрисы студии Квартал 95 Елены Кравец в этом году закончила школу. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram Stories снимками с выпускного.

В этом году 17-летняя Мария Кравец — выпускница элитной частной Новопечерской школы.

Для празднования своего выпускного девушка выбрала шикарное вечернее платье синего цвета без бретелей с акцентом на талии.  Видимо само платье короткое, а пышная фатиновая юбка снимается. 

Свой "выпускной образ" Маша завершила черными босоножками на высоком каблуке и серебристым клатчем.

Волосы остались полураспущенными, с легкими волнами  и спадающей на лицо челкой. Макияж девушка сделала не вызывающий, более натуральный. 

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Вечеринка по случаю выпускного прошла в одном из столичных ресторанов.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Выпускной, Елена Кравец, Маша Кравец.

Автор:

Телеграф
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