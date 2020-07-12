Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного

Старшая дочь актрисы студии Квартал 95 Елены Кравец в этом году закончила школу. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram Stories снимками с выпускного.

В этом году 17-летняя Мария Кравец — выпускница элитной частной Новопечерской школы.

Для празднования своего выпускного девушка выбрала шикарное вечернее платье синего цвета без бретелей с акцентом на талии. Видимо само платье короткое, а пышная фатиновая юбка снимается.

Свой "выпускной образ" Маша завершила черными босоножками на высоком каблуке и серебристым клатчем.

Волосы остались полураспущенными, с легкими волнами и спадающей на лицо челкой. Макияж девушка сделала не вызывающий, более натуральный.

Вечеринка по случаю выпускного прошла в одном из столичных ресторанов.