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Сергей Бабкин представил песню "Спалах", записанную вместе со звездой "95 квартала" (Видео)

Сергей Бабкин представил песню "Спалах", записанную вместе со звездой "95 квартала" (Видео)
13:18 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости культуры:Актриса Елена Кравец стала автором своего речитатива.

Украинский музыкант Сергей Бабкин представил новую песню "Спалах", созданную в коллаборации с актрисой юмористической студии "Квартал 95" Еленой Кравец. Вместе с треком вышло и mood-видео, которое было снято на студии во время создания композиции.

Премьера песни состоялась 5 июня на YouTube-канале исполнителя. Идея создать такую коллаборацию возникла у артиста во время написания песни. Сергей решил привнести в нее женский взгляд и предложил Елене написать свою часть трека. Актриса стала автором речитатива.

"Когда от Сережи пришло такое предложение - совместно поучаствовать в создании песни - я не спала три ночи. Многие варианты текста казались удачными, но через время снова и снова отправлялись "в корзину". И вот однажды я понимаю, что близится день, когда мне нужно наконец-то прислать свою часть, а ее нет и не предвидится. Тогда решила, что нужно просто лечь спать и уже завтра, на свежую голову, снова подумать. И как только я начала проваливаться в сон, пришло ясное понимание, о чем нужно сказать! Идея пришла в медитативном состоянии сознания, между сном и реальностью", - рассказала Елена.

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"Проза, которую написала Лена, четко попала в настрой истории. Я ничего не поправлял - ни как режиссер, ни как автор песни. За все время записи было сделано всего три дубля", - отметил Бабкин.

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Клип, Елена Кравец, Сергей Бабкин, Спалах.
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