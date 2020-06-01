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"Свій шлях не віддам нiкому": Alyona Alyona представила клип на песню "Пам'ятаю" (Видео)

"Свій шлях не віддам нiкому": Alyona Alyona представила клип на песню "Пам'ятаю" (Видео)
14:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала смысловое музыкальное видео на новую песню "Пам'ятаю".

После ироничного фита с Kyivstoner "Рятувальний круг" украинская рэперша Аlyona Аlyona возвращается в медиа-пространство с новым синглом и видео "Пам’ятаю".

Откровенная и искренняя история, которая раскрывается в ретроспективном взгляде на собственный жизненный опыт. В новой работе певица транслирует давнюю истину: чтобы понять человека полноценно, необходимо пропустить сквозь себя его чувства и переживания - без проекции собственной жизни и эмоций.

"Для большинства людей я стала известной за один день. Но на самом деле я прошла большой путь. Длинною в жизнь... Все, что я переживала, видела, чувствовала - отражается во многих моих треках. В этом есть некая исповедь. И если бы мне предложили выбрать другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз. Потому что "свій шлях я не віддам ніколи і нікому"", - отметила Аlyona Аlyona.

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Основной месседж трека режиссер видео Анатолий Сачивко проиллюстрировал через широкий спектр детских историй и сложных образов.

"Идея родилась еще шесть лет тому назад, когда я изучал посттравматический синдром", - рассказал режиссер.

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Клип, Alyona Alyona, Пам'ятаю.
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