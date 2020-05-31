Alyosha выпустила ремикс своего сингла "Планети": аудио

Украинская певица Alyosha на своем YouTube-канале презентовала ремикс на сингл "Планети". Авторами нового звучания выступил тандем диджеев и саунд-продюсеров The Faino: Dj Konstantin Ozeroff и Dj Sky. "Очень приятно и легко работать с Alyosha, тем более, что это не первая совместная работа. Ремикс получился очень энергичным и одновременно медленным, ведь только так можно раскрыть всю глубину песни и многогранность яркого вокала ", - прокомментировал работу диджей.