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Воскресенье, 31.05.2020

Alyosha выпустила ремикс своего сингла "Планети": аудио

Украинская певица Alyosha на своем YouTube-канале презентовала ремикс на сингл "Планети". Авторами нового звучания выступил тандем диджеев и саунд-продюсеров The Faino: Dj Konstantin Ozeroff и Dj Sky. "Очень приятно и легко работать с Alyosha, тем более, что это не первая совместная работа. Ремикс получился очень энергичным и одновременно медленным, ведь только так можно раскрыть всю глубину песни и многогранность яркого вокала ", - прокомментировал работу диджей.
gordonua.com
Фото: instagram
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Песня, Ремикс, Планеты, Alyosha.
20:02 Сегодня Телеграф
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