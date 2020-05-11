"Спасательный круг": Alyona Alyona и KYIVSTONER выступили за бодипозитив (Видео)

Новости культуры:В своем новом клипе рэперы Alyona Alyona и KYIVSTONER призывают всех полюбить себя и не стесняться своего тела.

Украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и KYIVSTONER презентовали новый клип. В песне "Рятувальний круг" говорится о бодипозитиве и крепкой дружбе, проверенной годами.

"Спасательный круг – у меня и у Альберта он есть, это крепкая дружба, проверенная годами! Хотелось бы, чтобы каждый нашел свой "круг"", – написала Alyona Alyona в описании под видео на своем ютуб-канале.

Режиссером клипа стала Ульяна Станиславская – блогер, которая работает с популярным видеоканалом "Чоткий Паца".

"В детстве я чувствовала буллинг от людей вокруг из-за своего избыточного веса. Мир изменился, однако отношение к "не похожим на других" людямосталось прежним. Именно поэтому наш клип – это аллюзия на реальный мир. И не случайно его развязку мы решили оставить открытой", – отметила режиссер, пишет издание "Слух".

В клипе показана альтернативная реальность, в которой живут преимущественно люди с избыточным весом, и это является нормой, зато худых, наоборот, считают непривлекательными, и над ними постоянно насмехаются.