"Hypnodancer": группа Little Big выпустила новый клип (Видео)

Российская рейв-группа Little Big выпустила клип на песню Hypnodancer. Всего же клип на песню уже посмотрели более 9 миллионов человек. В съемках клипа приняли участие комик Александр Гудков, блогер Руслан Усачев, фронтмен The Hatters Юрий Музыченко и солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия.