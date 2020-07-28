Романа Балаяна приставили к награде Одесского международного кинофестиваля

Украинский режиссер и кинопродюсер Роман Балаян получит награду "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство. Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

За свою карьеру он снял 15 фильмов, написал сценарии к 7 лентам и спродюсировал два фильма.

"Обычно награды за вклад вручают учитывая годы. Надеюсь, в этом случае это не так. Хотелось бы всегда отвечать такой награде и заложенному в ней значению", – прокомментировал Балаян.

Роман Балаян начинал как режиссер в 1970 году на Киевской киностудии. Впоследствии преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино СССР. Сам Роман Гургенович считает себя учеником Сергея Параджанова.

Его режиссерский дебют состоялся в 1973 году. Второй фильм Романа Балаяна "Бирюк" получил номинацию на "Золотого медведя" Берлинале в 1977 году. А художественный фильм "Полеты во сне и наяву" в 1987 году стал одним из самых кассовых хитов советского кино. Эта лента стала обобщением трагедии поколения, которое жило в условиях абсурдных реалий режима позднего социализма. В 1997 году Роман Балаян получил звание Народного артиста Украины, а в 2001 году – Академика Национальной академии искусств Украины.

Напомним, что в этом году Одесский международный кинофестиваль впервые состоится в онлайн-формате и пройдет с 25 сентября по 3 октября.