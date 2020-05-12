Одесский кинофестиваль-2020 пройдет в онлайн-формате

Новости культуры:Одесский кинофестиваль в этом году пройдет осенью в онлайн-формате.

Одесский международный кинофестиваль в связи с пандемией коронавируса в этом году перенесен с июля на 25 сентября-3 октября и впервые пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба ОМКФ.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 и связанные с ней карантин во всем мире Одесский международный кинофестиваль в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Кроме того, изменен даты проведения 11-го ОМКФ: фестиваль будет проходить не традиционно в июле, а осенью - с 25 сентября по 3 октября.

"Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате", - заявила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Отмечается, что в ближайшее время будет объявлен новый регламент 11-го Одесского кинофестиваля.

По словам генерального продюсера кинофестиваля Юлии Синькевич, даже в онлайн-формате в программе ОМКФ будут все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс-конференции.

"Кроме того, в онлайн-формате будет проходить индустриального часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии", - отметила Синькевич.

Так, информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах ОМКФ.