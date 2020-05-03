Фестиваль Docudays UA назвал победителей

Новости культуры:В этом году в рамках фестиваля состоялись 250 виртуальных встреч в секции для профессионалов DOCU/ПРО и были продемонстрированы 70 фильмов с адаптированными субтитрами для людей с нарушениями слуха и три фильма с звукописью для незрячих.

17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей. Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык получил две главных награды - в Международном конкурсе DOCU/СВІТ и Национальном конкурсе DOCU/Україна.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Награды фестиваля получили:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС DOCU/СВІТ

Главный приз - "Земля голубая, будто апельсин", Ирина Цилык, Украина-Литва, 2020.

Как отмечается, жюри (Клэр Симон, Дарья Бадьор, Хосе Рамон "Мон" Ривас) решило отдать награду в конкурсе DOCU/СВІТ фильму, который поражает креативностью режиссерских решений и положительностью персонажей, который доказывает, что создание фильма в жестких условиях также может быть актом выносливости и положительного влияния на семью и общество.

Специальная награда - "Причина", Андрес Фигередо, Венесуэла, 2019.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС DOCU/УКРАЇНА

Главный приз - "Земля голубая, будто апельсин", Ирина Цилык, Украина-Литва, 2020.

В жюри (Владан Петкович, Микель Опструп, Антельм Видо) подчеркнули, что интересная программа украинских документальных полнометражных фильмов создает широкую и разнообразную картину украинского общества через всего только 5 картин .

"Награду в категории DOCU/УКРАЇНА получает уникальный рассказ о семье, состоящей преимущественно из творческих и чутких женщин. Обороняя свою территорию перед лицом войны, им удается превратить собственный опыт в рефлексивное, значимое действие, приносящее удовольствие. Аналогично, режиссер трансформирует их историю в сложную и многослойную работу с удивительным метааспектом, который одновременно ставит под вопрос и прославляет форму документального кино", - рассказали члены жюри.

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ DOCU/КОРОТКО

Главный приз - "Грейки", Энрик Рибес, Испания, 2019.

Специальная награда - "Круговорот", Алексей Радинский, Украина, 2020.

НОМИНАЦИЯ "RIGHTS NOW!"

Главный приз - "Полуночный странник", Хассан Фазили, США-Катар-Канада-Соединенное Королевство, 2019.

Специальные награды - "Будда в Африке", Николь Шефер, ЮАР-Швеция, 2019.

Специальную награду получил и фильм "War Note", Роман Любый, Украина, 2020.

Как отметили в жюри (Энвер Джулиман, Елена Розвадовская, Олег Сенцов), они решили не оценивать этот фильм в конкурсе и выделить его, ведь любой фильм о войне в Украине очень важный, самый важный, и это не подлежит обсуждению.

НАГРАДА ПОДРОСТКОВОГО ЖЮРИ

Главный приз - "Бессмертный", Ксения Охапкина, Эстония-Латвия, 2019.

Специальная награда - "Панки", Масья Омс, Нидерланды, 2019.

НАГРАДА "CURRENT TIME" - "Полуночный странник", Хассан Фазили, США-Катар-Канада-Соединенное Королевство, 2019.

ПРИЗ ИМЕНИ АНДРЕЯ МАТРОСОВА ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ

"War Note", Роман Любый, Украина, 2020 - За трепетную, безграничную любовь к людям и жизни. За невероятную честность открытия новых неожиданных качеств мира, который до сих пор казался понятным.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - "War Note", Роман Любый, Украина, 2020.