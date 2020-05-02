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"Золота Дзиґа-2020": главные номинанты кинопремии

"Золота Дзиґа-2020": главные номинанты кинопремии
16:24 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Завтра, 3 мая, состоится онлайн-вручение украинской кинопремии 2020 года "Золотая Юла".

3 мая состоится оглашение победителей украинской кинопермии "Золота Дзиґа". В этом году премию будут вручать в 23 номинациях, две из которых - новые. Предлагаем вспомнить номинантов, которые в этом году претендуют на получение награды.

Организаторы отмечают, что получили заявки от 88 полнометражных и короткометражных фильмов.

В этом году премию впервые будут вручать в номинации "Открытие года", на победу в ней могут претендовать деятели, которые отличились выдающимися достижениями за последний год. Обладатель этой награды уже известен, им стал режиссер Антонио Лукич. Кроме того, будут вручать награду в категории "Лучшие визуальные эффекты".

Список номинантов "Золотой юлы 2020"

Премия зрительских симпатий

  • "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)

  • "Запрещенный" (Роман Бровко)

  • "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

  • "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)

  • "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)

  • "Круты 1918" (Алексей Шапарев)

  • "Свингеры 2" (Андрейс Экиса)

  • "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)

  • "Цена правды" (Агнешка Холланд)

  • "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

  • "Вулкан"

  • "Гуцулка Ксеня"

  • "Домой"

  • "Мои мысли тихие"

  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

  • Алиев Нариман ("Домой")

  • Бондарчук Роман ("Вулкан")

  • Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

  • Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")

  • Одуденко Владлен ("Захар Беркут")

  • Одуденко Владлен ("Домой")

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Лучший сценарий

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")

  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа

  • Илькив Вадим ("Вулкан")

  • Король Юрий ("Захар Беркут")

  • Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

  • Григорив Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")

  • Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")

  • Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")

  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

  • "М-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

  • "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")

  • "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

  • Витовская-Ванцев Ирма ("Мои мысли тихие")

  • Дейлик Кристина ("Вулкан")

  • Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

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Лучшая женская роль второго плана

  • Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")

  • Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")

  • Сумская Наталия ("Черный ворон")

  • Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

  • Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")

  • Сеитаблаев Ахтем ("Домой")

  • Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Билялов Рэмзи ("Домой")

  • Жданов Виктор ("Вулкан")

  • Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

  • "Человек с табуретом"

  • "Панорама"

  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Любовь"

  • "Петровка-реквием"

  • "Пуповина"

Лучшие визуальные эффекты

  • Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")

  • Гончаров Василий ("Захар Беркут")

  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ("Фокстер и Макс")

Напомним, карантинные меры сделали невозможными не только просмотры фильмов в кинотеатрах, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия Золота дзиґа. Именно поэтому было решено провести с 20 апреля по 2 мая Киновернисаж online.

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Все по теме:

Фильмы, Кинопремия, Онлайн, Номинанты, Золотая Юла 2020, Золота Дзиґа - 2020.
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