"Золота Дзиґа-2020": главные номинанты кинопремии

Новости культуры:Завтра, 3 мая, состоится онлайн-вручение украинской кинопремии 2020 года "Золотая Юла".

3 мая состоится оглашение победителей украинской кинопермии "Золота Дзиґа". В этом году премию будут вручать в 23 номинациях, две из которых - новые. Предлагаем вспомнить номинантов, которые в этом году претендуют на получение награды.

Организаторы отмечают, что получили заявки от 88 полнометражных и короткометражных фильмов.

В этом году премию впервые будут вручать в номинации "Открытие года", на победу в ней могут претендовать деятели, которые отличились выдающимися достижениями за последний год. Обладатель этой награды уже известен, им стал режиссер Антонио Лукич. Кроме того, будут вручать награду в категории "Лучшие визуальные эффекты".

Список номинантов "Золотой юлы 2020"

Премия зрительских симпатий

"Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)

"Запрещенный" (Роман Бровко)

"Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

"Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)

"Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)

"Круты 1918" (Алексей Шапарев)

"Свингеры 2" (Андрейс Экиса)

"Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)

"Цена правды" (Агнешка Холланд)

"Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

"Мои мысли тихие"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

Алиев Нариман ("Домой")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")

Одуденко Владлен ("Захар Беркут")

Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

Кальченко Валерия, Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лучшая операторская работа

Илькив Вадим ("Вулкан")

Король Юрий ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

Григорив Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")

Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")

Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

"М-Русалка", фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

"Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")

"Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

Витовская-Ванцев Ирма ("Мои мысли тихие")

Дейлик Кристина ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")

Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")

Сумская Наталия ("Черный ворон")

Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")

Сеитаблаев Ахтем ("Домой")

Степанский Сергей ("Вулкан")

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Рэмзи ("Домой")

Жданов Виктор ("Вулкан")

Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

"Человек с табуретом"

"Панорама"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Любовь"

"Петровка-реквием"

"Пуповина"

Лучшие визуальные эффекты

Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")

Гончаров Василий ("Захар Беркут")

Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий ("Фокстер и Макс")

Напомним, карантинные меры сделали невозможными не только просмотры фильмов в кинотеатрах, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия Золота дзиґа. Именно поэтому было решено провести с 20 апреля по 2 мая Киновернисаж online.