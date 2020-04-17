Встреча с номинантами на "Золоту дзиґу-2020": киноакадемия запускает "Киновернисаж online"

Новости культуры:Онлайн-проект "Киновернисаж" начинает с 20 апреля.

Карантинные меры сделали невозможными не только просмотры фильмов в кинотеатрах, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия Золота дзиґа.

Именно поэтому было решено провести с 20 апреля по 2 мая Киновернисаж online. Он будет включать совместный просмотр фильмов-номинантов онлайн и встречи с номинантами и обсуждения фильмов в прямом эфире.

Организаторы предлагают легально посмотреть фильмы-номинанты, которые есть на платформах Takflix, Megogo и OLL. tv и приобщиться к обсуждению с их создателями.

Модераторами разговоров выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей.

Расписание встреч с номинантами на премию Золота дзиґа (Hromadske, 20:00):

Вулкан (Реж. Роман Бондарчук) 20 Апреля

Человек с табуретом (Реж. Ярослав Попов) 21 апреля

Портрет на фоне гор (Реж. Максим Руденко) 22 апреля

Панорама (Реж. Юрий Шилов) 23 апреля

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго (Реж. Надежда Парфан) 24 апреля

Домой (Реж. Нариман Алиев) 25 апреля

Гуцулка Ксеня (Реж. Елена Демьяненко) 26 апреля

Мои мысли тихие (Реж. Антонио Лукич) 27 апреля

Черный ворон (Реж. Тарас Ткаченко) 28 апреля

История Зимнего сада (Реж. Семен Мозговой) 29 апреля

Круты 1918 (Реж. Алексей Шапарев) 30 апреля

Захар Беркут (Реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн) 1 мая

Участники творческих встреч будут объявлены накануне прямых включений. Финалом Киновернисажа станет онлайн-вечеринка Кинодрайв 2 мая.