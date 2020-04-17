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Встреча с номинантами на "Золоту дзиґу-2020": киноакадемия запускает "Киновернисаж online"

Встреча с номинантами на "Золоту дзиґу-2020": киноакадемия запускает "Киновернисаж online"
17:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Онлайн-проект "Киновернисаж" начинает с 20 апреля.

Карантинные меры сделали невозможными не только просмотры фильмов в кинотеатрах, но и существенно ограничили работу по популяризации украинского кино, в частности, достижений 2019 года, которые отмечает кинопремия Золота дзиґа.

Именно поэтому было решено провести с 20 апреля по 2 мая Киновернисаж online. Он будет включать совместный просмотр фильмов-номинантов онлайн и встречи с номинантами и обсуждения фильмов в прямом эфире.

Организаторы предлагают легально посмотреть фильмы-номинанты, которые есть на платформах Takflix, Megogo и OLL. tv и приобщиться к обсуждению с их создателями.

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Модераторами разговоров выступят профессиональные кинокритики, киножурналисты, телеведущие и программные координаторы крупнейших украинских кинофестивалей.

Расписание встреч с номинантами на премию Золота дзиґа (Hromadske, 20:00):

  • Вулкан (Реж. Роман Бондарчук) 20 Апреля

  • Человек с табуретом (Реж. Ярослав Попов) 21 апреля

  • Портрет на фоне гор (Реж. Максим Руденко) 22 апреля

  • Панорама (Реж. Юрий Шилов) 23 апреля

  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго (Реж. Надежда Парфан) 24 апреля

  • Домой (Реж. Нариман Алиев) 25 апреля

  • Гуцулка Ксеня (Реж. Елена Демьяненко) 26 апреля

  • Мои мысли тихие (Реж. Антонио Лукич) 27 апреля

  • Черный ворон (Реж. Тарас Ткаченко) 28 апреля

  • История Зимнего сада (Реж. Семен Мозговой) 29 апреля

  • Круты 1918 (Реж. Алексей Шапарев) 30 апреля

  • Захар Беркут (Реж. Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн) 1 мая

Участники творческих встреч будут объявлены накануне прямых включений. Финалом Киновернисажа станет онлайн-вечеринка Кинодрайв 2 мая.

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Фильмы, Дата, Золота дзиґа, Золота Дзиґа - 2020, Киновернисаж online.
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