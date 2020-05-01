На Youtube-канале Госкино появилось пять новых фильмов (Видео)

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21:26 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.facebook.com

Новости культуры:в афише онлайн-кинотеатра представлены фильмы "Червоный", "Предатель", "Сломя голову", "Иван Сила", "Александр Довженко. Одесский рассвет".

Фильмы "Червоный", "Предатель", "Сломя голову", "Иван Сила", "Александр Довженко. Одесский рассвет" представлены в афише онлайн-кинотеатра Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщает прессслужба агентства в Facebook.

"В нашем кинотеатре - ленты, созданные при государственной поддержке кинокомпанией ИнсайтМедиа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это исторический боевик "Червоный" Зазы Буадзе, снятый по одноименному роману Андрея Кокотюхи, о временах сталинского террора и воинах УПА, которые поднимают первое восстание в лагере ГУЛАГ, а также основанный на реальных событиях фильм Марка Хаммонда "Предатель" о 1970-х годах советской Украины: куратор Одесской студии от КГБ дает приказ девушке-стажеру редактировать фильм известного режиссера о событиях украинской "гражданской войны".

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Представлена и психологическая драма "Сломя голову" Марины Степанской, события которой происходят в современном Киеве, где главные 27-летние "негерои" пытаются сделать непростой выбор в сложных условиях "героического времени".

К просмотру предлагается детский приключенческий фильм Виктора Андриенко "Иван Сила" о выходце из Закарпатья Иване Фирцаке, который в 1928 году был признан самым сильным человеком планеты и некоторые силовые трюки которого до сих пор никто не может повторить.

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Поклонников документального кино приглашают посмотреть короткометражный фильм "Александр Довженко. Одесский рассвет" об истории становления выдающегося кинорежиссера Александра Довженко, который снимал свои первые ленты в Одессе. В роли Довженко - музыкант, актер театра и кино Сергей Бабкин.

Напомним, украинский режиссер Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года", которая в этом году вручается впервые.

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Фильмы, YouTube, Иван Сила, Госкино, предатель, Червоный, Сломя голову, Александр Довженко. Одесский рассвет.
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