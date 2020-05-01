На Youtube-канале Госкино появилось пять новых фильмов (Видео)

Новости культуры:в афише онлайн-кинотеатра представлены фильмы "Червоный", "Предатель", "Сломя голову", "Иван Сила", "Александр Довженко. Одесский рассвет".

Фильмы "Червоный", "Предатель", "Сломя голову", "Иван Сила", "Александр Довженко. Одесский рассвет" представлены в афише онлайн-кинотеатра Государственного агентства по вопросам кино. Об этом сообщает прессслужба агентства в Facebook.

"В нашем кинотеатре - ленты, созданные при государственной поддержке кинокомпанией ИнсайтМедиа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это исторический боевик "Червоный" Зазы Буадзе, снятый по одноименному роману Андрея Кокотюхи, о временах сталинского террора и воинах УПА, которые поднимают первое восстание в лагере ГУЛАГ, а также основанный на реальных событиях фильм Марка Хаммонда "Предатель" о 1970-х годах советской Украины: куратор Одесской студии от КГБ дает приказ девушке-стажеру редактировать фильм известного режиссера о событиях украинской "гражданской войны".

Представлена и психологическая драма "Сломя голову" Марины Степанской, события которой происходят в современном Киеве, где главные 27-летние "негерои" пытаются сделать непростой выбор в сложных условиях "героического времени".

К просмотру предлагается детский приключенческий фильм Виктора Андриенко "Иван Сила" о выходце из Закарпатья Иване Фирцаке, который в 1928 году был признан самым сильным человеком планеты и некоторые силовые трюки которого до сих пор никто не может повторить.

Поклонников документального кино приглашают посмотреть короткометражный фильм "Александр Довженко. Одесский рассвет" об истории становления выдающегося кинорежиссера Александра Довженко, который снимал свои первые ленты в Одессе. В роли Довженко - музыкант, актер театра и кино Сергей Бабкин.

Напомним, украинский режиссер Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года", которая в этом году вручается впервые.