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Китай готовится к массовому открытию кинотеатров: объявлена дата

Китай готовится к массовому открытию кинотеатров: объявлена дата
01:07 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Китай объявил дату открытия кинотеатров.

Китайские кинотеатры начнут массово открываться уже с 1 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на представителей властных структур Китая сообщает издание The Hollywood Reporter.

Ожидается, что музеи и крытые развлекательные заведения, включая кинотеатры, получат официальный зеленый свет для повторного открытия вскоре после завершения Всекитайского собрания народных представителей в мае.

Это заявление фактически является первым официальным указанием на то, как и когда планируется перезагрузить обширную китайскую сеть из 70000 киноэкранов, самую большую в мире.

Как утверждает Ван Сяохуэй, начальник китайского Кинобюро и заместитель директора отдела пропаганды Коммунистической партии: "Правительство подготовило ряд мер поддержки киноиндустрии, а каждое региональное представительство также реализует свою собственную политику поддержки".

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Никаких подробностей о том, каковы механизмы поддержки, не было предоставлено.

Ван также уточнил, что полная приостановка театрального кинопроката, по оценкам китайских экспертов, привела к потере 30 миллиардов юаней (примерно 4,2 миллиарда долларов по текущему курсу) в виде потерянного дохода от продажи билетов.

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Все по теме:

Китай, Кинотеатры, Covid-19, Ван Сяохуэй.
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