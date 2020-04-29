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"Законы" меняются: "Золотой глобус" изменил правила отбора номинантов премии

"Законы" меняются: "Золотой глобус" изменил правила отбора номинантов премии
21:53 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Организаторы "Золотого глобуса" изменили из-за коронавируса правила отбора номинантов.

Вслед за американской киноакадемией, Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) также изменила из-за коронавируса правила отбора номинантов на премию "Золотой Глобус".

Как сообщается на сайте ассоциации, к конкурсу впервые будут допущены картины, которые не шли в кинотеатрах, а показывались онлайн.

"В связи с закрытием всех кинотеатров и кинозалов в Лос-Анджелесе требование о том, что фильм должен быть показан для членов HFPA в кинозале, временно приостановлено", - говорится в заявлении.

Ранее претендующий на "Золотой глобус" фильм должен был быть показан для всех членов HFPA в кинозале в Лос-Анджелесе, но сейчас они закрыты. Поэтому, согласно временным правилам будет достаточно предоставить всем членам ассоциации ссылку на просмотр фильма в интернете или его копию на DVD-диске.

Организаторы премии "Оскар" изменили правила отбора фильмов на 2021 год

Правила будут действовать для картин, презентация которых пришлась на период с 15 марта до момента открытия кинотеатров в Лос-Анджелесе.

Церемония вручения премии "Золотой глобус" намечена на январь 2021 года.

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Кинопремия, Премия, Кино, Оскар, Золотой глобус.
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