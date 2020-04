Организаторы премии "Оскар" изменили правила отбора фильмов на 2021 год

В минувший вторник комиссия из 54 уполномоченных членов Американской академии кинематографических искусств и наук провели онлайн-встречу, чтобы определить формат премии "Оскар" 2021 года на фоне коронавирусного кризиса.

Из-за того, что релиз многих картин был смещен, а кинотеатры оказались закрыты, академики путем голосования приняли решение допустить к конкурсу не только фильмы, шедшие в прокате, но и те, которые доступны исключительно в онлайн-кинотеатрах.

Кроме этого изменения, в регламент "Оскара" 2021 были внесены и некоторые другие правки, которые тоже направлены на упрощение отборочной процедуры:

Here's what you need to know about the #Oscars:

- For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

For more details: https://t.co/LjBJJHExCN

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020