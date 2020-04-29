Организаторы премии "Оскар" изменили правила отбора фильмов на 2021 год

Новости культуры:Сообщается, что такое упрощение будет иметь разовый характер, потому что в будущем это правило будет восстановлено.

В минувший вторник комиссия из 54 уполномоченных членов Американской академии кинематографических искусств и наук провели онлайн-встречу, чтобы определить формат премии "Оскар" 2021 года на фоне коронавирусного кризиса.

Из-за того, что релиз многих картин был смещен, а кинотеатры оказались закрыты, академики путем голосования приняли решение допустить к конкурсу не только фильмы, шедшие в прокате, но и те, которые доступны исключительно в онлайн-кинотеатрах.

Кроме этого изменения, в регламент "Оскара" 2021 были внесены и некоторые другие правки, которые тоже направлены на упрощение отборочной процедуры:

Here's what you need to know about the #Oscars: - For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

- Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound For more details: https://t.co/LjBJJHExCN — The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020

Категории "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" были объединены, так что на предстоящем "Оскаре" будет не 24 номинации, а 23. Скорее всего это решение сохранит силу и в дальнейшем, поскольку граница между этими сферами со временем становится все более зыбкой.

Соискателями награды в категории "Лучший оригинальный саундтрек" отныне могут быть только те фильмы, в которых доля оригинальной музыки составляет не менее 60%. Ранее в конкурсе могли участвовать картины с "преимущественно" оригинальной музыкой.

При составлении шорт-листа номинантов для категории "Лучший иностранный фильм" в голосовании смогут принять участие все академики, а не только те, кто присутствовал на кинопоказах в Беверли Хиллз. Такое решение было принято из соображений безопасности.

Стоит добавить, что уступка киноакадемии в пользу фильмов с онлайн-платформ вряд ли произведет какой-то ощутимый эффект на "Оскар" 2021. До этого Netflix и другие подобные сервисы без труда решали эту проблему, выпуская свои фильмы в ограниченном прокате на несколько дней.

Как и было запланировано ранее, церемония вручения премии "Оскар" по итогам 2020 года состоится 28 февраля.