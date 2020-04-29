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Коронавирус: Каннский фестиваль отменяется

Коронавирус: Каннский фестиваль отменяется
01:38 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Власти Франции поставили крест на Каннском кинофестивале 2020.

Правительство Франции фактически поставило крест на планах организаторов международного Каннского фестиваля провести его в 2020 году. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, несмотря на снятие части ограничений уже с 11 мая, мероприятия подобного рода будут запрещены вплоть до сентября.

Первый этап плана по реанимации экономики страны будет введен в действие при условии, что число новых случаев заражения вирусом COVID-19 останется ниже 3000 в день. В то время как школам, некоторым офисам и магазинам будет разрешено вернуться к работе, кинотеатры, театры и концертные залы, а также крупные торговые центры, бары и рестораны останутся закрытыми. Чиновники заявляют, что после первого этапа, в начале июня, они примут решение о том, следует ли держать эти предприятия закрытыми и далее или нет.

Франция также может попрощаться и с профессиональным спортом до сентября, а это означает, что футбольный сезон 2019-20 годов фактически закончился.

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Каннский фестиваль должен был состояться в середине мая 2020 года, но вспышка коронавируса нового типа не позволила провести его в указанный ранее срок. Ожидалось, что такая возможность появится в конце июня или начале июля.

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Все по теме:

Франция, Фильмы, Карантин, Каннский кинофестиваль.
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