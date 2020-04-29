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Covid-19: Испания и Франция готовятся к ослаблению карантина

Covid-19: Испания и Франция готовятся к ослаблению карантина
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за Covid-19.

Правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая, сообщил во вторник на заседании правительства глава испанского правительства Педро Санчес.

По его словам, ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации на конкретной территории. Продолжительность каждой фазы составит две недели, то есть один среднестатистический инкубационный период.

Нулевая фаза является подготовительной. В это время будут разрешены прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого на протяжении часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, которые проживают в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос.

В рамках первой фазы при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, но не местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

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На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество прихожан.

Третий этап подразумевает дальнейшее упрощение передвижения, при этом людям будет рекомендовано использовать маски, также будет необходимо продолжать поддерживать принятые нормы социальной дистанции.

"По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни", - отметил испанский премьер.

Смягчение ограничений готовят и во Франции.

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Граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией Covid-19, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Снова станет возможным свободно перемещаться без разрешения, кроме (...) перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам", - сообщил глава правительства, представляя в Национальном собрании Франции свои предложения по началу постепенной отмены ограничений с 11 мая.

При этом Филипп призвал граждан старше 65 лет продолжать соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

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Премьер-министр предупредил, что после 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу.

"Дистанционная работа должна быть сохранена повсюду, где это возможно, по крайней мере, в течение трех ближайших недель. Я это твердо требую от предприятий", - подчеркнул Филипп.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Закрытые в настоящее время рынки предполагается "в основном открыть" с учетом мнения местных властей в каждом конкретном случае.

Места отправления религиозных культов будут открыты, но религиозные церемонии с участием верующих останутся запрещены, как минимум, до 2 июня.

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В церемониях похорон, как и в настоящее время, пока смогут участвовать не более 20 человек. Откроются для посещения кладбища.

С 11 мая смогут открыться библиотеки и небольшие музеи. Большие музеи, кино- и концертные залы, театры останутся закрытыми.

До сентября запрещены крупные фестивальные и спортивные мероприятия.

Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более 10 человек.

Начало выхода из режима изоляции также связано с обязательным ношением защитных масок в общественном транспорте, заявил глава французского правительства.

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Испания, Франция, Коронавирус, Covid-19.
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