COVID-19: Италия пересекла границу в 200 тысяч случаев заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии количество зараженных прошло отметку в 200 000 случаев.

В Италии официально зафиксировали превышение порога в 200 тысяч подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"На сегодняшний день в Италии насчитывается 201 505 подтвержденных случаев заболевания (COVID-19 - ред.)", - говорится в сообщении.

Таким образом, Италия превысила порог в 200 тыс. случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Италии зафиксировали 2091 новый случай коронавируса, 382 летальных случая. 2 317 человек выздоровели

Общее количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии возросло до 27 359. Общее количество выздоровевших людей - 68941.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 096 702, из них 213 525 летальных, 938 571 человек выздоровел.