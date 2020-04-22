"Золотая Дзига": Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии

Новости культуры:Имена других лауреатов четвертой Национальной кинопремии станут известны 3 мая.

Украинский режиссер Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Открытие года", которая в этом году вручается впервые.

Как сообщается на странице кинопремии в Facebook, определение победителя происходило на закрытом заседании правления и наблюдательного совета.

Претендентами на премию "Открытие года" могли стать персоналии, которые отличились выдающимися достижениями или достижениями в украинском кинематографе за прошедший год.

Лукич дебютировал в полном метре в 2019 году с комедией "Мои мысли тихие" / My Thoughts Are Silent. Лента получила специальный приз жюри на кинофестивале в Карловых Варах и гран-при национального конкурса и приз ФИПРЕССИ Одесского международного кинофестиваля-2019.

"Если награды за лучшие фильмы и сценарии теоретически впереди у каждого режиссера, ведь их получить можно и третьим фильмом, и шестым - то награду "Открытие года" получаешь только один раз, за свой дебют. И я, конечно, этому очень рад. И всем спасибо. Эта статуэтка всегда будет напоминать о сложных и веселых временах молодости, первых ошибках и достижениях в профессии ", - прокомментировал свое награждение Лукич.

Впервые в истории кинопремии церемония вручения пройдет в онлайн-формате.

Как сообщалось, комедия "Мои мысли тихие" вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты тогда составляли 9 млн 455 тысяч гривень. В кинотеатрах ее посмотрели более 103 тысячи зрителей, причем результат сборов второго уикенда был больше, чем за первые выходные.

По сюжету ленты, потерпев множества неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер из Киева Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек - мама Вадима.