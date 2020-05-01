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"Памфир": украинский фильм профинансирует швейцарский фонд

"Памфир": украинский фильм профинансирует швейцарский фонд
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры:Производители фильма уже подписали соглашение с фондом.

Производство полнометражного фильма "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука поддержал швейцарский фонд Visions Sud Est на сумму 50 тысяч швейцарских франков (почти 1,4 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"В целом Visions Sud Est оказал поддержку шести лентам: одной документальной и пяти художественным. Эти проекты, среди которых и «Памфир», комиссия отобрала из 200 заявок из разных стран мира", - говорится в сообщении.

Как отмечается, производитель ленты - компания BOSONFILM - уже подписала соглашение с фондом, кроме финансовой предусматривает также информационную поддержку и право на распространение фильма на территории Швейцарии и Лихтенштейна.

"Такого рода поддержка от авторитетного международного фонда - это признак качества проекта и весомый вклад для того, чтобы фильм состоялся", - комментирует Сухолиткий-Собчук.

В свою очередь, продюсер фильма Александра Костина подчеркивает, что награды ведущих международных институтов на стадии производства невероятно важны для успешного дальнейшего релиза фильма. "Они являются определенным маркером для отборщиков фестивалей, дистрибьюторов и сейлз агентов и помогают расширить географию показа ленты", - отмечает она.

Фонд Visions Sud Est предоставляет гранты на полнометражные игровые и неигровые ленты из Восточной Европы, Африки, Южной Америки и Азии. Партнерами фонда является международный кинофестиваль в Локарно и кинофестиваль Visions du Réel.

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Как сообщалось, в 2019 году "Памфир" стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино и получил поддержку Польского института кино (PISF). Девелопмент проекта осуществлялся при поддержке Украинского культурного фонда. Режиссер работал над сценарием в резиденции Каннского международного кинофестиваля Cinéfondation Residence. Также проект был разработан в двух самых влиятельных сценарных мастерских - TorinoFilmLab (Script & Pitch) и Midpoint Intensive.

Производство фильма осуществляет компания BOSONFILM, продюсер Александра Костина, совместно с MADANTS (Польша) и Les Films D'Ici (Франция).

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Госкино, Александр Костин, Памфир.
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