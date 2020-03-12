Скачать
Четверг, 12.03.2020
Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Распространение коронавируса в мире: последние данные
Распространение коронавируса в мире: последние данные
Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса
Роналду тренируется на Мадейре из-за коронавируса
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день
12 марта - приметы и обряды в Прокопиев день

Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу

Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Украинские авторы могут представить свои работы в национальный конкурс или на конкурс коммерческой анимации (музыкальные видео, образовательные фильмы, реклама).

Седьмой Международный фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства Linoleum, который состоится со 2 по 6 сентября в Киеве, начал прием заявок.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Прием заявок на участие в конкурсных программах фестиваля начался 4 марта и продлится до 15 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, фильмы принимаются через фестивальную платформу ilmfreeway.

К участию допускаются фильмы, выполненные в любой анимационной технике, включая картины, в которых анимация совмещена с игрой актеров и документалистикой. Анимационная часть должна составлять более 40% фильма и не превышать хронометраж в 30 мин. Фильмы должны быть изготовлены после 1 июля 2019 года.

Программа 7 фестиваля Linoleum также будет состоять из международного конкурса, показов экспериментальной анимации и видеоарта, детской анимации, тематических подборок, ретроспективы украинской мультипликации, скринингов программ международных фестивалей и образовательной программы.

Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановили

В этом году тема фестиваля - Стать человеком (Becoming Human) - будет искать ответы на вопрос, что именно нас им делает. Благодаря своей ирреальной природе анимация может работать на территории метафизики, религии, психологии и антропологии, исследуя такие области нашего опыта, которые являются неуловимыми для других форм искусства и науки.

Регламент фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Организатор фестиваля - анимационная студия Animagrad при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Конкурсы, Госкино, Кинопремии, LINOLEUM 2020, Фестиваль анимации LINOLEUM 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
05 Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание с дождями и морозами
В Украину идет похолодание с дождями и морозами
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
Трамп запретил въезд из Европы в США на 30 дней
Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса
Индия аннулировала все туристические визы из-за коронавируса
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь