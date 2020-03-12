Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу

Новости культуры:Украинские авторы могут представить свои работы в национальный конкурс или на конкурс коммерческой анимации (музыкальные видео, образовательные фильмы, реклама).

Седьмой Международный фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства Linoleum, который состоится со 2 по 6 сентября в Киеве, начал прием заявок.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Прием заявок на участие в конкурсных программах фестиваля начался 4 марта и продлится до 15 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, фильмы принимаются через фестивальную платформу ilmfreeway.

К участию допускаются фильмы, выполненные в любой анимационной технике, включая картины, в которых анимация совмещена с игрой актеров и документалистикой. Анимационная часть должна составлять более 40% фильма и не превышать хронометраж в 30 мин. Фильмы должны быть изготовлены после 1 июля 2019 года.

Программа 7 фестиваля Linoleum также будет состоять из международного конкурса, показов экспериментальной анимации и видеоарта, детской анимации, тематических подборок, ретроспективы украинской мультипликации, скринингов программ международных фестивалей и образовательной программы.

В этом году тема фестиваля - Стать человеком (Becoming Human) - будет искать ответы на вопрос, что именно нас им делает. Благодаря своей ирреальной природе анимация может работать на территории метафизики, религии, психологии и антропологии, исследуя такие области нашего опыта, которые являются неуловимыми для других форм искусства и науки.

Регламент фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Организатор фестиваля - анимационная студия Animagrad при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.