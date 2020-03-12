Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановили

Новости культуры:"Ривердейл" — не первый сериал, на съемки которого повлиял коронавирус.

Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановлены из-за угроз, связанных с распространением вируса COVID-19. Эту новость опубликовал в Twitter журналист Гэри Левин. Студия Warner Bros. подтвердила эту информацию.

Согласно сообщению студии, один из членов съемочной команды контактировал с лицом, чей анализ на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент этот сотрудник проходит медицинское обследование:

Мы тесно сотрудничаем с представителями властей и медицинскими организациями в Ванкувере, чтобы выявить всех лиц, которые могли быть в контакте с членом нашей команды.

Также из-за положительного анализа одного из членов съемочной группы были приостановлены съемки сериала NeXt студии FOX.

Из-за коронавируса, названного ВОЗ в среду "пандемией", отменены или сдвинуты во времени фестиваль SXSW, киносмотр документального кино в Салониках, фестиваль Красного моря, фестиваль в Бентонвилле, фестиваль фильмов о правах человека в Женеве. Сдвинуты даты премьер фильмов "Не время умирать" и "Супермен: Красный сын". Отменены съемки в Италии "Миссии невыполнима 7".