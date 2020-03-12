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Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановили

Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановили
10:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:"Ривердейл" — не первый сериал, на съемки которого повлиял коронавирус.

Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейл" приостановлены из-за угроз, связанных с распространением вируса COVID-19. Эту новость опубликовал в Twitter журналист Гэри Левин. Студия Warner Bros. подтвердила эту информацию.

Согласно сообщению студии, один из членов съемочной команды контактировал с лицом, чей анализ на коронавирус дал положительный результат. В настоящий момент этот сотрудник проходит медицинское обследование:

Мы тесно сотрудничаем с представителями властей и медицинскими организациями в Ванкувере, чтобы выявить всех лиц, которые могли быть в контакте с членом нашей команды. 

 
 
 
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It's not easy being dead. Stream a new episode now, link in bio. #Riverdale

Публикация от Riverdale (@thecwriverdale)

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Также из-за положительного анализа одного из членов съемочной группы были приостановлены съемки сериала NeXt студии FOX.

Из-за коронавируса, названного ВОЗ в среду "пандемией", отменены или сдвинуты во времени фестиваль SXSW, киносмотр документального кино в Салониках, фестиваль Красного моря, фестиваль в Бентонвилле, фестиваль фильмов о правах человека в Женеве. Сдвинуты даты премьер фильмов "Не время умирать" и "Супермен: Красный сын". Отменены съемки в Италии "Миссии невыполнима 7".

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Вирус, Коронавирус, Съемки фильмов, Ривердэйл, 4 сезон Ривердейл.
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