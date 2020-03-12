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Четверг, 12.03.2020
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Однополый поцелуй: "Миллион матерей" призывает бойкотировать фильм Marvel

Однополый поцелуй: "Миллион матерей" призывает бойкотировать фильм Marvel
02:04 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:"Миллион матерей" призвали не смотреть фильм Marvel.

Консервативная христианская организация "Миллион матерей" призвала к бойкоту фильма студии Marvel "Вечные".

В качестве причины в воззвании, опубликованном на официальном сайте, указывается однополый поцелуй, который ранее был анонсирован создателями картины.

"Миллион матерей" стремится, чтобы родители были предупреждены, чтобы они не были застигнуты врасплох этим фильмом Marvel, который неприятно удивит большинство консервативных семей. Поэтому мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы довести это предостережение до сведения как можно большего числа людей. Marvel решила быть политкорректной вместо того, чтобы производить продукт, ориентированный на семейную аудиторию. Marvel должна создавать развлекательный контент, а не заниматься пропагандой", - сказано в обращении.

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"Пожалуйста, поделитесь этим со своими друзьями и близкими и убедитесь, что они осведомлены о наличии геев в "Вечных" и не были введены в заблуждение. Будучи матерями, мы хотим быть предупреждены о тех случаях, когда Marvel пытается нанести удар нашим семьям, нормализуя образ жизни представителей ЛГБТ. Подпишите нашу петицию и проинформируйте Marvel Studios о том, что ваша семья не будет смотреть фильм" Вечные", - говорится в документе, который на момент публикации данной заметки уже подписали более 17 тысяч человек.

Экранизация комиксов "Вечные" будет выпущена в прокат в ноябре 2020 года.

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Фильмы, Marvel, Вечные.
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