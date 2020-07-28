"Мир Юрского периода: Меловой лагерь": Netflix представил тизер мультфильма (Видео)

Шоураннеры проекта — Скотт Кример ("Пингвины из Мадагаскара") и Лейн Луэрас ("Приключения Кота в сапогах"). По сюжету шесть подростков попадают в тот самый парк из фильма "Мир Юрского периода". Они оказываются на противоположной стороне острова Исла Нублар во время бегства динозавров и вынуждены выживать. В сериале будет восемь серий. Премьера состоится на Netflix 18 сентября.