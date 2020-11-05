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Нашумевший украинский фильм "Атлантида" о послевоенном Донбассе наконец выходит в прокат

Нашумевший украинский фильм "Атлантида" о послевоенном Донбассе наконец выходит в прокат
08:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Нашумевший фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича уже больше года является визитной карточкой украинского кинематографа.

Картина получила множество наград на различных международных и украинских фестивалях. «Атлантида» названа лучшим фильмом программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, отмечена призами в Токио и норвежском Тромсё,  получила гран-при фестиваля европейского кино и приз за лучший фильм Одесского МКФ и награду Союза кинокритиков Украины за лучшую режиссуру и лучший фильм. Более того, фильм выдвинут на Оскар 2021 году от Украины.

Лента «Атлантида» показывает 2025 год – Украина победила в войне с Россией и отвоевала оккупированные территории. Фильм расскажет о послевоенном Донбассе – выжженной безжизненной пустыне с разбитыми от снарядов и просто оставленными, заброшенными зданиями. И вот на фоне этой разрухи зарождается любовь.

Главные герои фильма – непрофессиональные актеры – бывшие волонтеры и военные. По факту они сыграли самих себя.

Трейлер «Атлантида»:

 

Те зрители, которые уже посмотрели фильм, или их впечатлил трейлер, пишут позитивные отзывы. В комментариях к анонсу можно прочитать множество похвальных и восторженных сообщений – «Возрождается вера в украинское кино», «Мощный фильм», «Сильный фильм, всем советую», «Заинтриговали, обязательно посмотрю».

Ранее, «Телеграф» писал, стоит ли смотреть новый сериал от  Netflix - "Ход королевы".

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Фильм, Прокат, Атлантида, Валентин Васянович.

Автор:

Телеграф
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