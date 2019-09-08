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Украинский фильм по достоинству оценили на Венецианском кинофестивале-2019

Украинский фильм по достоинству оценили на Венецианском кинофестивале-2019
20:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Кинолента "Атлантида" одержала победу на кинофестивале "Горизонты".

Фильм-антиутопия о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов. Именно украинский фильм "Атлантида", события которого развиваются на Донбассе, который вернулся в состав Украины – победил, рассказали в Госкино.

"Атлантида" – фильм-антиутопия, в нем рассказывается о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025 году.

"Атлантида" – фильм о предстоящей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении", – отметили в Госкино.

Интересно то, что режиссер Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. В "Атлантиде" снялись волонтеры и военные, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

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Фильм "Атлантида" победил в 9-м конкурсе Государственного агентства по вопросам кино и получил госфинансирование. Его прокат запланирован на осень 2019 года. Съемки ленты проходили в январе-марте 2018 года преимущественно в Мариуполе.

Мировая премьера украинского фильма состоялась 4 сентября в Венеции. Тогда впервые над дворцом, где проходит фестиваль, подняли украинский флаг.

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Фильм, Украинский фильм, Атлантида, Валентин Васянович, Венецианский кинофестиваль 2019, Горизонты.
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