Украинский фильм по достоинству оценили на Венецианском кинофестивале-2019

Фильм-антиутопия о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получил награду как лучший фильм в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты".

В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов. Именно украинский фильм "Атлантида", события которого развиваются на Донбассе, который вернулся в состав Украины – победил, рассказали в Госкино.

"Атлантида" – фильм-антиутопия, в нем рассказывается о победе Украины в войне с Россией. Действие картины происходит на Донбассе в 2025 году.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo

— Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019