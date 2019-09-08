"Джокер" получил главный приз Венецианского кинофестиваля (Фото)

Новости культуры:Режиссер Тодд Филлипс получил "Золотого льва" за фильм "Джокер" в исполнении Хоакина Феникса.

В субботу вечером, 7 сентября, состоялось закрытие церемонии кинофестиваля в Венеции. Главный приз фестиваля "Золотой лев" получил американский режиссер Тодд Филлипс.

"Джокер" - это американский психологический триллер, снятый Тоддом Филлипсом. В фильме, основанном на персонажах DC Comics, Джокера играет американский актер Хоакин Феникс.

Фильм рассказывает о неудавшемся комике, который вторгается в преступную жизнь и хаос в Готэм-сити.

Напомним, что кинокритики предрекают Хоакину Фениксу номинацию на "Оскар" за "Джокера". Журналист The Hollywood Reporter Дэвид Руни и вовсе предположил, что "Джокер" - один из лучших фильмов, связанных с Бэтменом, который обречен на кассовый успех и перевернет жанр кинокомиксов.