Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Встреча Зеленского с правительством: как это было
Встреча Зеленского с правительством: как это было
Зеленский обозначил сроки проведения местных выборов
Зеленский обозначил сроки проведения местных выборов
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой: видео трансляция
Пресс-конференция Шевченко накануне матча Украины с Литвой: видео трансляция
"Попка на уровне неба": Шарлиз Терон весело подшутила во время отдыха в Хорватии (Фото)
"Попка на уровне неба": Шарлиз Терон весело подшутила во время отдыха в Хорватии (Фото)

Превзошел Леджера?: Хоакину Фениксу прогнозируют "Оскар"

Превзошел Леджера?: Хоакину Фениксу прогнозируют "Оскар"
16:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Критики предрекают Хоакину Фениксу номинацию на "Оскар" за "Джокера".

В 2008 году Хит Леджер посмертно получил премию "Оскар" за роль Джокера в фильме "Темный рыцарь". Вполне возможно, что такой же чести удостоится и Хоакин Феникс, который покорил критиков новым взглядом на культового злодея в грядущем фильме Тодда Филлипса и Мартина Скорсезе.

На прошлых выходных Хоакин Феникс представил "Джокера" на Венецианском кинофестивале, и критики остались под большим впечатлением от фильма. Кроме того, что сама лента удостоилась восьмиминутных оваций, профессиональные рецензенты отметили игру исполнителя главной роли.

Многие будут ошеломлены, потому что Феникс, кажется, сделал невозможное — превзошел образ Хита Леджера из фильма "Темный рыцарь", — отметил Марк Хьюз из издания Forbes.

А вот Терри Уайт из Empire посчитал, что нет смысла сравнивать интерпретацию Хоакина с интерпретациями Леджера и Николсона: Это Джокер, которого мы раньше не видели. Во многом это даже не "Джокер", а Артур. 

И с этим отчасти согласился критик издания Screen Daily Тим Грирсон: Феникс не дает зрителям забыть о том, что монстр скоро появится, но его герой настолько запоминающийся, что превращение из Артура в Джокера даже вызывает грусть. Актер умело демонстрирует личностный распад и являет миру потрясающего злодея.

Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах

Журналист The Hollywood Reporter Дэвид Руни и вовсе предположил, что "Джокер" — один из лучших фильмов, связанных с Бэтменом, который обречен на кассовый успех и перевернет жанр кинокомиксов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Оскар, Хоакин Феникс, Хит Леджер, Джокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Екатерина Кухар кардинально сменила имидж (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Пенс: Военная помощь будет зависеть от борьбы с коррупцией в Украине
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Зеленский дал задание искоренить коррупцию в стране
Президент Украины поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря
Президент Украины поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря
Сальма Хайек отпраздновала 53-летие задорным фото
Сальма Хайек отпраздновала 53-летие задорным фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь