Превзошел Леджера?: Хоакину Фениксу прогнозируют "Оскар"

Новости культуры:Критики предрекают Хоакину Фениксу номинацию на "Оскар" за "Джокера".

В 2008 году Хит Леджер посмертно получил премию "Оскар" за роль Джокера в фильме "Темный рыцарь". Вполне возможно, что такой же чести удостоится и Хоакин Феникс, который покорил критиков новым взглядом на культового злодея в грядущем фильме Тодда Филлипса и Мартина Скорсезе.

На прошлых выходных Хоакин Феникс представил "Джокера" на Венецианском кинофестивале, и критики остались под большим впечатлением от фильма. Кроме того, что сама лента удостоилась восьмиминутных оваций, профессиональные рецензенты отметили игру исполнителя главной роли.

Многие будут ошеломлены, потому что Феникс, кажется, сделал невозможное — превзошел образ Хита Леджера из фильма "Темный рыцарь", — отметил Марк Хьюз из издания Forbes.

А вот Терри Уайт из Empire посчитал, что нет смысла сравнивать интерпретацию Хоакина с интерпретациями Леджера и Николсона: Это Джокер, которого мы раньше не видели. Во многом это даже не "Джокер", а Артур.

И с этим отчасти согласился критик издания Screen Daily Тим Грирсон: Феникс не дает зрителям забыть о том, что монстр скоро появится, но его герой настолько запоминающийся, что превращение из Артура в Джокера даже вызывает грусть. Актер умело демонстрирует личностный распад и являет миру потрясающего злодея.

Журналист The Hollywood Reporter Дэвид Руни и вовсе предположил, что "Джокер" — один из лучших фильмов, связанных с Бэтменом, который обречен на кассовый успех и перевернет жанр кинокомиксов.