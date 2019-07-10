Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах

Новости культуры: Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс рассказал, что будущий фильм станет оригинальной историей происхождения готэмского злодея.

"Мы не использовали ничего из комиксов в качестве первоисточника. Думаю, люди из-за этого разозлятся. Мы просто написали свою версию того, откуда мог появиться кто-то, подобный Джокеру. Это то, что мне было интересно. Мы не просто делаем Джокера, мы рассказываем то, как он им стал", - пояснил Филлипс.

Его ответ звучит как комментарий по поводу слухов, что картина основана на культовом сюжете "Убийственная шутка" Алана Мура и Брайана Болланда. И хотя по трейлеру могут быть заметны некоторые общие элементы, заявление режиссера говорит о другом подходе к материалу. Филлипс также подчеркнул, что съемочная группа верит в способности Хоакина Феникса воплотить этот образ. Актер был первым выбором на роль.

"Я думаю, что он - величайший актер. Пока мы писали, у нас над компьютером висела его фотография", - признался режиссер.

Действие "Джокера" будет происходить в 1981 году. Картина расскажет о начале криминальной карьеры главного противника Бэтмена. Будущий Джокер - неудачливый стэндап-комик по имени Артур Флек, а инсайдеры сравнивают тон картины с "Таксистом" Мартина Скорсезе. Фильм не будет входить в киновселенную DC и станет самостоятельным проектом.

View this post on Instagram Camera test (w/ sound). Joker. A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on Sep 21, 2018 at 10:00am PDT

Филлипс написал сценарий вместе со Скоттом Сильвером. В фильме также снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и Бретт Каллен.

"Джокер" выйдет на украинские экраны 3 октября.