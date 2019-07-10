Скачать
Среда, 10.07.2019
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Партия Порошенко требует честных выборов
Партия Порошенко требует честных выборов
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Со следующего чемпионата в УПЛ будет 14 команд
Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час
Bloodhound планирует разогнать свое сверхзвуковое авто до 1227 километров в час

Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах

Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах
20:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Режиссер "Джокера" Тодд Филлипс рассказал, что будущий фильм станет оригинальной историей происхождения готэмского злодея.

"Мы не использовали ничего из комиксов в качестве первоисточника. Думаю, люди из-за этого разозлятся. Мы просто написали свою версию того, откуда мог появиться кто-то, подобный Джокеру. Это то, что мне было интересно. Мы не просто делаем Джокера, мы рассказываем то, как он им стал", - пояснил Филлипс.

Его ответ звучит как комментарий по поводу слухов, что картина основана на культовом сюжете "Убийственная шутка" Алана Мура и Брайана Болланда. И хотя по трейлеру могут быть заметны некоторые общие элементы, заявление режиссера говорит о другом подходе к материалу. Филлипс также подчеркнул, что съемочная группа верит в способности Хоакина Феникса воплотить этот образ. Актер был первым выбором на роль.

"Я думаю, что он - величайший актер. Пока мы писали, у нас над компьютером висела его фотография", - признался режиссер.

Действие "Джокера" будет происходить в 1981 году. Картина расскажет о начале криминальной карьеры главного противника Бэтмена. Будущий Джокер - неудачливый стэндап-комик по имени Артур Флек, а инсайдеры сравнивают тон картины с "Таксистом" Мартина Скорсезе. Фильм не будет входить в киновселенную DC и станет самостоятельным проектом.

 
 
 
View this post on Instagram

Camera test (w/ sound). Joker.

A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on

Disney презентовала первые кадры фильма "Мулан" (Видео)

Филлипс написал сценарий вместе со Скоттом Сильвером. В фильме также снялись Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон, Шей Уигэм, Фрэнсис Конрой и Бретт Каллен.

"Джокер" выйдет на украинские экраны 3 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Комиксы, Хоакин Феникс, Тодд Филлипс, Джокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
03 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
04 Медики объяснили, как абрикосы влияют на артериальное давление
05 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
Зеленский: Превратим ЧЗО в туристический магнит
С 1 января 2020 года планируется резкое повышение зарплаты учителям
С 1 января планируется повышение зарплаты учителям
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение
Оригинальный сюжет: фильм &quot;Джокер&quot; не будет основан на комиксах
Оригинальный сюжет: фильм "Джокер" не будет основан на комиксах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь