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Актеры сыгравшие Джокера, рассказали о своем персонаже (Фото)

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Актеры сыгравшие Джокера, рассказали о своем персонаже (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Джокер настолько невменяемый, жестокий и манипулятивный, что может испортить любого, кто попытается его повторить.

3 октября 2019 года на большие экраны выйдет фильм "Джокер", где роль заклятого врага Бэтмена сыграл оскароносный актер Хоакин Феникс. До этого опасного психопата в гриме клоуна играли Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. Каждый из них говорил о том.

Джек Николсон 

Джек Николсон был не первым актером, сыгравшим роль Джокера, но его версия остается одной из самых запоминающихся. И хотя актер никогда не говорил, что у него возникали какие-либо проблемы с выходом из образа опасного убийцы (в конце концов, до этого он играл Джека Торренса в "Сиянии"), после смерти Хита Леджера в 2008 году он встревожил репортеров коротким комментарием: "Ну, я его предупреждал".

Хит Леджер 

Джокер Хита Леджера стал любимцем публики, а чтобы вжиться в роль, актер вел дневник в стиле Джокера и повсюду носил его с собой, - чтобы в нужный момент вспомнить, какого темного и жестокого персонажа он играет. 

"Пока что он определенно остается самым забавным [персонажем] из всех, с кем я когда-либо сталкивался в работе. Он просто вышел из-под контроля, у него нет сочувствия, он социопат, психопат, массовый убийца", - говорил Леджер в многочисленных интервью. 

22 января 2008 года Хит был найден без сознания в своей постели. Он умер от случайной передозировки наркотиков. 

Джаред Лето 

В фильме "Отряд самоубийц" у Джареда Лето была нелегкая задача - убедительно изобразить Джокера после талантливого исполнения Хита Леджера. Но его Джокер, как и мир, в котором происходили события, отличался от мрачных фильмов Кристофера Нолана. 

Готовясь к роли, Лето наслаждался ироническим и мрачным мировоззрением своего персонажа. Чтобы соответствовать характеру героя, он даже преподносил коллегам по фильму неприятные сюрпризы. 

"Был момент, когда я исследовал насилие, и наблюдал за многими сомнительными вещами, которые едва ли стоило кому-то видеть. Я заметил, что это начало оказывать на меня влияние, мне это не понравилось, и поэтому я остановился, - рассказал Лето в интервью GQ. - Насилие действительно начинает проникать в тебя". 

Хоакин Феникс 

"Джокер" Тода Филиппса выходит с рейтингом "R", а это значит, что из-за сцен насилия его не рекомендуется смотреть лицам, не достигшим 18 лет. Да и сам Хоакин Феникс, которому не впервой играть сложных персонажей, признался, что роль Джокера "чертовски его пугает".

Хоакинс Феникс и "Джокер" стали самыми высокооцененными кинокомиксами (Видео)

Предстоящий "Джокер" никак не связан с другими фильмами DC. В нем будущий суперзлодей представлен как скромный и незадачливый комик, который ухаживает за престарелой матерью и пытается наладить карьеру. Но жестокая критика, издевательства, старые психологические травмы и темные начала заставляют его превратиться в клоуна-принца преступного мира.

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Хоакин Феникс, Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон, Джокер.
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