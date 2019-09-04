Хоакинс Феникс и "Джокер" стали самыми высокооцененными кинокомиксами (Видео)

Новости культуры:Данные кинокомиксы стали самыми высокооцененными в истории по версии портала IMDb.

"Джокер"от продюсера Мартина Скорсезе продолжает устанавливать рекорды, еще даже не успев выйти на экраны. На Венецианском кинофестивале фильм сорвал восьмиминутные овации, критики предрекли Хоакину Фениксу "Оскар"за лучшую роль, а "Джокер"сумел обогнать даже "Мстителей: Финал"— 9,7 против 8,6 баллов. Отметим, что на таких агрегаторах рецензий, как Rotten Tomatoes и Metacritic, у картины более низкие оценки — 89% и 75%. Таким образом, обойти "Черную пантеру"(96%) "Джокеру"пока не удалось.

Зрителям придется подождать еще месяц до того, как они сами смогут оценить кинокомикс и решить для себя, действительно ли Хоакину Фениксу удалось превзойти Хита Леджера, чья версия Джокера считается лучшей на сегодняшний день. А пока Остается лишь сравнивать мнения профессиональных рецензентов, которых перфоманс

Joaquin Phoenix's performance in #JokerMovie is nothing short of Oscar-worthy. He fully commits to the role mentally and physically. Todd Phillips delivered a game-changing comic book film, and I cannot wait to see it again. #Joker pic.twitter.com/cnrL9bsdR2 — Michael Parks (@DorianParksnRec) August 31, 2019

"Актерская игра Хоакина Феникса в "Джокере"достойна "Оскара". Он полностью вложился в роль ― и психологически, и физически. Тодд Филлипс снял кинокомикс, способный изменить этот жанр, и я с нетерпением жду возможности его пересмотреть"

Напомним,что Валери Харпер, актриса из популярного сериала "Отчаянные домохозяйки", умерла в США на 81-ом году жизни.