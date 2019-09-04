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Хоакинс Феникс и "Джокер" стали самыми высокооцененными кинокомиксами (Видео)

Хоакинс Феникс и "Джокер" стали самыми высокооцененными кинокомиксами (Видео)
09:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Данные кинокомиксы стали самыми высокооцененными в истории по версии портала IMDb.

"Джокер"от продюсера Мартина Скорсезе продолжает устанавливать рекорды, еще даже не успев выйти на экраны. На Венецианском кинофестивале фильм сорвал восьмиминутные овации, критики предрекли Хоакину Фениксу "Оскар"за лучшую роль, а "Джокер"сумел обогнать даже "Мстителей: Финал"— 9,7 против 8,6 баллов. Отметим, что на таких агрегаторах рецензий, как Rotten Tomatoes и Metacritic, у картины более низкие оценки — 89% и 75%. Таким образом, обойти "Черную пантеру"(96%) "Джокеру"пока не удалось.

Зрителям придется подождать еще месяц до того, как они сами смогут оценить кинокомикс и решить для себя, действительно ли Хоакину Фениксу удалось превзойти Хита Леджера, чья версия Джокера считается лучшей на сегодняшний день. А пока Остается лишь сравнивать мнения профессиональных рецензентов, которых перфоманс 

"Актерская игра Хоакина Феникса в "Джокере"достойна "Оскара". Он полностью вложился в роль ― и психологически, и физически. Тодд Филлипс снял кинокомикс, способный изменить этот жанр, и я с нетерпением жду возможности его пересмотреть" 

Превзошел Леджера?: Хоакину Фениксу прогнозируют "Оскар" 

Напомним,что Валери Харпер, актриса из популярного сериала "Отчаянные домохозяйки", умерла в США на 81-ом году жизни. 

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Кино, Фильм, Оскар, Джокер, Мартина Скорсезе, Хоакину Фениксу, Хита Леджера.
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